بعد الاسعار الجنونية ولأول مرة بالأردن بدء تداول الذهب عيار 14

وطنا اليوم_أعلنت النقابة العامة للحلي والمجوهرات، اليوم السبت، عن إضافة عيار 14 من الذهب إلى التسعيرة اليومية في الأردن، وذلك لأول مرة في تاريخ السوق المحلي.

وأوضحت النقابة أن هذه الخطوة جاءت استجابةً للارتفاع القياسي في أسعار الذهب، مما يتيح للمواطنين خيارات شرائية بأسعار أكثر ملاءمة للظروف الاقتصادية الحالية.

وأضافت النقابة أن العديد من دول الجوار تعتمد بالفعل على عيار 14 إلى جانب العيارات الأخرى المعروفة، ما عزز من قرار إدراجه في السوق الأردني.

وبحسب التسعيرة الرسمية، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 14 نحو 40.1 دينار، في حين سجل سعر الشراء 35.5 دينار.

ويُعد عيار 14 من أكثر العيارات استخدامًا في المجوهرات الفاخرة، حيث يتكون من 58.3% ذهبًا و41.7% معادن أخرى مثل الفضة والنيكل والزنك، مما يمنحه مقاومة أعلى للخدش والتلف مقارنة بالذهب عيار 18 أو 24، مما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي.