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الولايات المتحدة

بأمر من ترمب… إغلاق قاعدة بيانات تتعقب سوء سلوك الشرطة الأميركية

عناصر من الشرطة الأميركية ينتشرون وسط احتجاجات في شيكاغو بولاية إلينوي

وطنا اليوم_أغلقت الولايات المتحدة قاعدة بيانات تتعقب سوء سلوك أفراد الشرطة الأميركيين على مستوى البلاد، بعد أمر من الرئيس دونالد ترمب، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وتقول مذكرة على موقع وزارة العدل الأميركية إن ترمب قام بإلغاء أمر تنفيذي وقَّعه الرئيس السابق جو بايدن، وإن «قاعدة بيانات المساءلة الوطنية لتطبيق القانون» سيجري إيقاف العمل بها.

جاء في المذكرة: «لم يعد بإمكان الوكالات المستخدمة الاستعلام أو إضافة بيانات إلى قاعدة بيانات المساءلة الوطنية لتطبيق القانون. وتقوم وزارة العدل الأميركية بإيقاف عمل قاعدة بيانات المساءلة الوطنية لتطبيق القانون، وفقاً للمعايير الاتحادية».

وكان ترمب قد اقترح إنشاء قاعدة البيانات خلال فترة رئاسته الأولى، قبل أن يتم إنشاؤها رسمياً من قبل بايدن.

وتم إنشاء قاعدة البيانات في إطار الإصلاحات التي نشأت بعد احتجاجات «حياة السود مهمة» في عام 2020، عقب مقتل جورج فلويد.

وكان دارك تشوفين، وهو ضابط شرطة سابق في مينابوليس، قد استخدم ركبته لتثبيت فلويد على الأرض لأكثر من 9 دقائق في مايو (أيار) 2020. وقد تمت إدانته بالقتل وانتهاك حقوق فلويد.