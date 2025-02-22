1.33 مليار دينار إيرادات متوقعة للاتصالات والبريد في الأردن

وطنا اليوم_ توقع مصدر حكومي مطلع في قطاع الاقتصاد الرقمي أخيرا أن ترتفع قيمة إيرادات قطاعي الاتصالات والبريد معا في الأردن إلى 1.33 مليار دينار خلال العام الحالي في ظل الاستهلاك المتزايد لخدمات الإنترنت المتنقل والثابت.

وقال المصدر “إن الارتفاع سيكون مدعوما بالنمو المتواصل في استخدام خدمات الاتصالات وخصوصا خدمات الإنترنت عريض النطاق المتنقل والثابت، وزيادة أعداد اشتراكاتها علاوة على تزايد الاعتماد على خدمات البريد نتيجة نمو التجارة الإلكترونية”.

وأكد المصدر نفسه أن خدمات الإنترنت ستسهم بأكثر من 50 % من إيرادات قطاع الاتصالات مع الانتشار المتزايد للخدمة واعتماد الناس بشكل كبير عليها في حياتهم العملية واليومية، في وقت تظهر التقديرات أن هناك نحو 11 مليون مستخدم أردني للإنترنت.

وبين المصدر نفسه أن إجمالي قيمة إيرادات القطاعين المتوقع تسجيلها خلال العام الحالي ستتوزع كما يلي: 1.204 مليار دينار لقطاع الاتصالات أكثرها سيأتي من الخدمة الخلوية والإنترنت المتنقل و124 مليون دينار إيرادات متوقعة لقطاع البريد.

وإذا ما وصل حجم إيرادات القطاعين (الاتصالات والبريد) إلى هذا المستوى العام الحالي يكون قد ارتفع بحوالي 31 مليون دينار، وبنسبة زيادة تتجاوز %2.4 لدى المقارنة بحجم إيرادات القطاعين المسجل خلال العام الماضي والذي بلغ قرابة 1.299 مليار دينار (بحوالي 1.172 مليار دينار لقطاع الاتصالات و127 مليون دينار لقطاع البريد).

ويعمل في قطاع الخلوي اليوم ثلاث شركات رئيسة هي” زين الأردن”، و”اورانج الأردن”، وأمنية للاتصالات، وعدد من شركات تزويد الإنترنت السلكي وخصوصا الفايبر، فيما يحرك عمليات قطاع البريد نحو 159 مشغلا (المشغل العام، (شركة البريد الأردني)، و158 مشغلا للبريد الخاص الدولي والمحلي).

ووفقا للأرقام الرسمية يظهر توسع قاعد اشتراكات خدمات الاتصالات الخلوية في المملكة لتسجل مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي قرابة 8.3 مليون اشتراك، موزعة بنسبة (70 %) للدفع المسبق و(30 %) للدفع اللاحق.

وأشارت الأرقام، إلى أن نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات) من مجموع اشتراكات الخلوي بلغت (84 %) ، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط البيانات فقط (16 %).

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق ومنها خدمات “الفايبر”، فقد أشار التقرير إلى تسجيل حوالي (800) ألف اشتراك.

وعلى صعيد متصل تظهر آخر الارقام الرسمية نمو مؤشرات القطاع البريدي والتجارة الالكترونية حيث بلغ عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى الأردن عبر منصات التجارة الإلكترونية العالمية للعام 2023 حوالي 1.7 مليون طرد، تم توصيلها من خلال مشغلي البريد الخاص للفئة الدولية والمرخصين من قبل الهيئة، بجانب مشغل البريد العام، شركة البريد الأردني، محققا نسبة نمو تبلغ 70 % مقارنة بالعام السابق.