مكسيم خليل يحتفل بزواج شقيقته ويثير الجدل حول ديانته

وطنا اليوم:احتفل النجم السوري مكسيم خليل يوم أمس بزفاف شقيقته الصغرى ديانا خليل، حيث شارك متابعيه عبر حسابه على إنستغرام بمجموعة من الصور التي وثّقت هذه المناسبة العائلية المميزة. وأعرب خليل عن سعادته الكبيرة بزواج شقيقته، متمنيًا لها حياة مليئة بالحب والسعادة.

جدل واسع حول ديانة مكسيم خليل

بعد ساعات من نشر الصور، انتشر مقطع فيديو لعقد القران، مما أثار جدلًا واسعًا بين الجمهور، حيث عُقد الزواج وفق التقاليد الإسلامية، الأمر الذي دفع الكثيرين للتساؤل عن ديانة مكسيم خليل.

وعبّر عدد كبير من المتابعين عن دهشتهم، إذ كان الاعتقاد السائد لدى البعض أن خليل يعتنق المسيحية. لكن على الجانب الآخر، أوضح العديد أن النجم السوري مسلم الديانة، فيما تعتنق والدته الروسية الديانة المسيحية، كما أن زوجته الفنانة سوسن أرشيد مسيحية أيضًا.

وجاءت التساؤلات حول ديانته مدفوعة أيضًا بأسماء أبنائه، جاد وكارلوس، والتي اعتبرها البعض دلالة على أصول مسيحية، مما عزّز حالة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة مكسيم خليل وشقيقته ديانا تلفت الأنظار

إلى جانب التساؤلات حول ديانته، حظيت إطلالة مكسيم خليل في الزفاف بتفاعل واسع، حيث اختار إطلالة كاجوال مريحة، مكوّنة من بنطال جينز وقميص متعدد الألوان، ما أثار تعليقات متباينة بين المتابعين.

أما العروس ديانا خليل، فقد خطفت الأنظار بجمالها، حيث أشار البعض إلى الشبه الواضح بينها وبين شقيقها، بينما رأى آخرون أن لكل منهما ملامح مميزة وجمالًا خاصًا.

مكسيم خليل في دراما رمضان 2025

على الصعيد الفني، يستعد مكسيم خليل للظهور في الموسم الرمضاني القادم من خلال مسلسل “تحت الأرض”، الذي يُعرض على قناة أبوظبي، ويشاركه في البطولة نخبة من النجوم، من بينهم أحمد الأحمد، سامر المصري، وفايز قزق. ومن المتوقع أن يحظى المسلسل بمتابعة واسعة نظرًا لقصته المشوقة وأداء أبطاله المتميز.

بهذا، يبقى مكسيم خليل حديث الجمهور، سواء من خلال حياته الشخصية أو أعماله الفنية، إذ يواصل تألقه على الشاشة وتصدره للتريند في مختلف المناسبات.