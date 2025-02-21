الحاج محمد حسن عمر “أبو حمزة”.. في ذمة الله

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي”
وطنا اليوم:ينعى آل عمر ببالغ الحزن وعميق الأسى فقيدهم وعزيزهم المرحوم، بإذن الله تعالى، الحاج محمد حسن عمر (ابو حمزة).
الذي وافته المنية في عمان عصر اليوم الجمعة، وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر، غدا السبت من مسجد الدراويش في منطقة البيادر إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب.
تقبل التعازي للرجال في جمعية أهالي قرية الخيرية، في منطقة طبربور قرب دوار المشاغل، مباشرة بعد الدفن إلى الساعة 10 مساءً ولمدة 3 أيام والنساء في نفس الجمعية.
إنا لله وإنا إليه راجعون