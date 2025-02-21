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الحاج محمد حسن عمر “أبو حمزة”.. في ذمة الله

منذ 16 ثانية
الحاج محمد حسن عمر “أبو حمزة”.. في ذمة الله

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي”

وطنا اليوم:ينعى آل عمر ببالغ الحزن وعميق الأسى فقيدهم وعزيزهم المرحوم، بإذن الله تعالى، الحاج محمد حسن عمر (ابو حمزة).

‎ الذي وافته المنية في عمان عصر اليوم الجمعة، وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر، غدا السبت من مسجد الدراويش في منطقة البيادر إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب.

‎تقبل التعازي للرجال في جمعية أهالي قرية الخيرية، في منطقة طبربور قرب دوار المشاغل، مباشرة بعد الدفن إلى الساعة 10 مساءً ولمدة 3 أيام والنساء في نفس الجمعية.

‎إنا لله وإنا إليه راجعون


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