صورة الأميرة السعودية ريما بنت بندر بجانب ماسك تثير تفاعلا

وطنا اليوم:تفاعل نشطاء مع لقطات أظهرت سفيرة السعودية بالولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر وهي تجلس بجانب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ضمن فعالية النسخة الـ3 من قمة “FII PRIORITY” بميامي.

وشاركت الأميرة ريما أمس الخميس، في النسخة الثالثة من قمة مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في ميامي الأمريكية “FII PRIORITY” تحت عنوان “الاستثمار بهدف” حيث ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة خلال الفعاليات.

وحضرت الأميرة ريما القمة إلى جانب عدد من الشخصيات السعودية والدولية البارزة، حيث ناقشت الفعاليات موضوعات عالمية مهمة مثل توسيع أسواق الكربون، والاستدامة البحرية، والصحة البشرية، وقضايا القوى العاملة والاستدامة.

وشارك رواد مواقع التواصل صورا ومقاطع فيديو للأميرة ريما وهي تجلس بجانب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وكتبت ناشطة: “الأميره ريما، ياسر الرميان، إيلون ماسك في مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي بميامي.

وكتب حساب: “الأميرة ريما بن بندر سفيرة المملكة العربية السعودية تستمع لخطاب ترامب في مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي في ميامي بجانب إيلون ماسك.

وعلقت ناشطة: “بنت بندر بن سلطان الله يعزها ويعزه احبها من زمان شخصيه فذه ونادره”.

فيما قال حساب: “ايلون ماسك بجانب الاميره ريما بنت بندر وله الشرف طبعا انو يجلس بجانبها”.

وفي كلمة لها خلال الفعالية، قالت السفيرة السعودية في الولايات المتحدة: إن قوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تعتمد على الشراكات التي تبنى بين مجتمعات الأعمال.

وأضافت: “قلت إن الدبلوماسيين الأفضل ليسوا السفراء أو وزراء الخارجية ولكن الأشخاص والعلاقات التي تبنى من مجتمعات الأعمال، وفضلا عن ذلك العلاقات التي تبنى من خلال سفر الطلاب من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا تأتي هذه المرونة وهذا الصمود”.

وأردفت: “انظروا إلى ما وصلنا إليه، في خلال هذا الأسبوع، السعودية والولايات المتحدة وروسيا شاركوا في مناقشات حول رسم المستقبل، وذلك بعد سنوات من عدم التحدث، وهذا هو دورنا لأن التواصل هو المفتاح”.ش