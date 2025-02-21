محافظات المملكة تواصل استعداداتها للمنخفض الجوي

وطنا اليوم:تتواصل الاستعدادات في محافظات المملكة للتعامل مع الظروف الجوية السائدة والمنخفض الذي تتأثر به المملكة، اليوم الخميس.

وفي إربد، أوعز المحافظ رضوان العتوم للمجلس التنفيذي والبلديات ومؤسسات الخدمات بفتح غرف العمليات وتفعيل غرف الطوارئ للدوائر الخدمية كافة في المحافظة للتعامل مع الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة والتي يرافقها هطول مطري غزير، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وفقاً للمعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

وقال العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن غرف الطوارئ تعمل على نظام المناوبات وعلى مدار 24 ساعة دون انقطاع وإنها جاهزة للتعامل مع جميع الشكاوى في أي وقت، مؤكداً جاهزية الكوادر كافة للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة الطوارئ.

وأوضح، أنه تم تجهيز فرق ميدانية للقيام بجولات مستمرة، وأن جميع الآليات الخاصة بفتح الطرق على أعلى مستوى من الجاهزية.

كما وجه العتوم البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديرية أشغال محافظة إربد والدوائر الخدمية في مختلف مناطق المحافظة والألوية إلى متابعة جاهزية الآليات والمعدات وفرق الطوارئ في الحالات الطارئة، إضافة إلى استمرارية تفقد البؤر الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والطرق الرئيسية، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري، كما وأكد على مواصلة تفقد مراكز الإيواء الطارئة التابعة لها، مهيباً بالمواطنين التعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد بالاتصال مع غرفة الطوارئ.

وفي بلدية الوسطية، أوعز رئيسها عماد العزام، لفتح غرفة عمليات الطوارئ في البلدية ورفع الجاهزية القصوى خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة، والذي سيترافق مع هطولات مطرية غزيرة وتشكل السيول في بعض المناطق.

وأكد العزام، أن فرق الطوارئ في البلدية بدأت برصد البؤر الساخنة، لا سيما مجاري الأودية والسيول والعبارات، واتخاذ التدابير اللازمة كافة، لضمان انسيابية تصريف مياه الأمطار ومنع أي تجمعات قد تشكل خطورة على المواطنين والممتلكات.

ودعا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة، مشدداً على ضرورة التواصل مع غرفة عمليات الطوارئ في البلدية للإبلاغ عن أي حوادث أو حالات طارئة من خلال القنوات الرسمية للبلدية، منها الصفحة الرسمية على فيسبوك وعلى الأرقام (0799305302 و0795971813).

وشدد على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكام الإداريون في المحافظات وغرف الطوارئ التابعة لوزارة الأشغال العامة والدفاع المدني، لضمان الاستجابة السريعة والفعالة لأي تطورات ميدانية.

بدوره، وأكد مدير عام شركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي جاهزية كوادر الشركة في محافظات الشمال (إربد، جرش، عجلون، المفرق) للتعامل مع الظروف الجوية السائدة.

وقال التميمي، إن كوادر الشركة ستعمل وفق أقصى الطاقات مع تفعيل خطة الطوارئ المعدة والمعتمدة من قبل الشركة للتعامل مع هذه الظروف.

وأعلنت الشركة، أرقام الطوارئ للاستجابة لبلاغات الأعطال على الرقم المجاني الموحد 107 أو عبر الأرقام التالية:

027201830 – 027201500 – 027201555.

من جهته، قال رئيس جمعية كفرسوم الزراعية التعاونية المهندس الزراعي عاهد عبيدات، إن المنخفض الجوي الذي تتأثر به المملكة له العديد من المزايا الايجابية والاثار الجيدة على القطاع الزراعي، خاصة المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير والبيقيه والبقوليات بشكل عام.

وأشار عبيدات إلى أن الهطول المطري خلال المنخفض يأتي في مرحلة مهمة من عمر النباتات، وهي مرحلة الاستطالة وسيكون لها تأثير إيجابي على إنتاجية هذه المحاصيل، وعلى الأشجار المثمرة، خاصة المثمرة البعلية مثل الزيتون، مشيراً إلى أهمية الأمطار في تعزيز المراعي ونمو الاعشاب وتوفير الأعشاب للثروة الحيوانية.

وقال، إن انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج المتوقعة، ستعمل على القضاء على الآفات الزراعية اثناء موسم النمو والتقليل من استخدام المبيدات الكيميائية ما يزيد من المردود الاقتصادي للمزارع.

وفي محافظة مادبا، أكد رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح خلال اجتماعه اليوم مع مدراء البلدية ومسؤولي فرق الطوارئ، أهمية تكثيف عمل الفرق للتعامل مع المنخفض الجوي.

وقال الرواجيح، إن الظروف الجوية المتوقعة خلال المنخفض تتطلب جهوداً مضاعفة وزيادة الآليات والمعدات والعمل بتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاستدامة تقديم الخدمة للمواطنين، وعدم تأثير أمطار الخير على سلامتهم أو إلحاق الأذى بهم.

وأشار إلى أن مواجهة الظروف الجوية تتطلب أيضًا، إدامة غرف العمليات، لتكون جاهزة للتعامل مع الحالات الطارئة مع الجهات المعنية أولاً بأول، واتخاذ القرار المناسب للتعامل مع الحالة الجوية.

وشدد على أهمية متابعة العبارات جميعها وفتحها، ومتابعة أصحاب الأغنام الذين يقطنون في الأودية خشية من حدوث السيول عند تساقط الأمطار، ووضع جميع آليات البلدية على أهبة الاستعداد للتعامل مع تداعيات المنخفض.

وفي محافظة الزرقاء، أعلنت بلدية الزرقاء رفع حالة الطوارئ إلى المستوى المتوسط في جميع مناطق المدينة، استعدادًا لاستقبال المنخفض الجوي القطبي المتوقع، وفقًا للنشرات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية.

وأكد الناطق الإعلامي باسم البلدية، ينال المعاني، أن فرق الطوارئ وكوادر مديريات المناطق والصيانة والتنفيذ باشرت بتفقد مجاري السيول، ونقاط تصريف مياه الأمطار، ومواقع التجمعات المائية، إلى جانب التأكد من جاهزية المضخات الغاطسة في الأنفاق، لضمان التعامل الفوري مع أي مستجدات.

وأشار المعاني إلى أن كوادر البلدية في أعلى درجات الجاهزية، داعيًا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن جوانب الأودية ومناطق تشكل السيول، وعدم تصريف مياه مزاريب المنازل في مناهل الصرف الصحي تفاديًا لحدوث فيضانات.

كما حث المعاني المواطنين على التواصل مع غرفة العمليات والطوارئ الرئيسية للإبلاغ عن أي طارئ، وذلك عبر الأرقام: 05/3901300، 0775454777، و078067000.

وأعلنت بلدية بيرين الجديدة في محافظة الزرقاء، تفعيل خطة الطوارئ، حيث تم تقسيم مناطق البلدية إلى أربعة أقسام رئيسية تشمل: بيرين المركز، العالوك، وصروت “الكمشة”، وأم رمانة، ورجم الشوف.

وجاءت هذه الخطوة لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة خلال فصل الشتاء، خاصة في ظل الظروف الجوية التي تؤدي إلى انهيارات التربة وتشكل السيول.

وقال مدير الأشغال الهندسية في بلدية بيرين، المهندس كمال الخلايلة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية عملت هذا العام على إنشاء قنوات تصريف في مناطق العالوك وبيرين والكمشة، حيث تشهد هذه المناطق إغلاقات متكررة للطرق خلال فصل الشتاء بسبب الانهيارات الناتجة عن تراكم الأتربة والطمي.

وأضاف الخلايلة، أن منطقة الكمشة وجبال العالوك ورجم الشوف تشهد تساقطًا للثلوج بشكل سنوي، بينما تشهد مناطق وادي بيرين والخلة وأم رمانة تشكلًا للسيول، حيث عملت البلدية على إيجاد حلول لهذه المشكلات من خلال استحداث عبارات وجسور في مجرى الوادي لتسهيل مرور المياه ومنع تجمعها.

كما حذر المواطنين من الاقتراب من مجاري السيل في وادي الخلة خاصة خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة.

وأكدت مديرية زراعة محافظة المفرق، أنه ونظراً للأحوال الجوية السائدة في المملكة والانخفاض الحاد في درجات الحرارة فإنه يتوجب على مربي الأغنام اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على حيازاتهم من الثروة الحيوانية.

ودعت المديرية في بيان، بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية والعمل على توفير كمية كافية من الأعلاف وحفظها في مكان جيد التهوية بعيداً عن الرطوبة و الأمطار تجنباً للأعفان.

من جهتها، أعلنت بلدية الكرك الكبرى اليوم عن فتح غرف عمليات رئيسية وفرعية في المناطق التابعة لها للتعامل مع تداعيات المنخفض والهطول المطري الغزير في مختلف أنحاء المحافظة.

وأكد رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة عبر تفعيل خطة الطوارئ في جميع المناطق التابعة للبلدية، مشيرا إلى أنه تم رفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، داعيًا المواطنين والمزارعين ومربي المواشي إلى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية.

وأكد ضرورة الابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول والالتزام بمتابعة الحالة الجوية عبر المصادر الرسمية.

وأكد محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، أن جميع الجهات المعنية فتحت غرف العمليات منذ بداية تأثير المنخفض الجوي لمتابعة الأوضاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة المواطنين.

وأوضح الفاعور، أنه تم عقد اجتماع مع الجهات المختصة والإيعاز لتكثيف الجهود للتعامل مع تأثيرات المنخفض، مشيرًا إلى أنه تم الإيعاز للأجهزة الأمنية أيضًا، خاصة الدفاع المدني بترحيل العائلات القاطنة في الأودية ومجاري السيول حفاظًا على سلامتهم.

وبين، أنه تم رفع أعلى درجات التنسيق والجاهزية بين الجهات المعنية كافة للتسهيل على المواطنين وحل المعيقات والمشاكل أولا بأول.