شرطة الاحتلال: انفجار حافلتين جنوب تل أبيب ونحقق في ملابسات الحادث

وطنا اليوم_أفادت شرطة الاحتلال بوقوع انفجار أدى إلى احتراق حافلة في موقف سيارات بمدينة بات يام، جنوب تل أبيب، ما استدعى انتشارًا أمنيًا مكثفًا في الموقع للتحقيق في أسباب الحادث.

وبحسب مراسل القناة 12 العبرية، فإن جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” يحقق فيما إذا كانت الانفجارات التي استهدفت حافلتين فارغتين في المدينة تمثل عملية.

وحتى اللحظة، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، فيما تستمر التحقيقات الأمنية في ملابسات الحادث وأسبابه المحتملة.

وأشارت بلدية بات يام أن التقديرات الأولية تشير إلى أن انفجار الحافلة كانت عملية من المقاومة