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الصناعة والتجارة تكثّف الرقابة على الأسواق مع قرب رمضان

منذ 45 ثانية
الصناعة والتجارة تكثّف الرقابة على الأسواق مع قرب رمضان

وطنا اليوم:أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الخميس، وفرة السلع الغذائية كافة، والرمضانية منها في السوق المحلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي، إن هناك متابعة يومية لعمل الأسواق إلى جانب الرقابة المكثفة على المنشآت التجارية.
وأضاف البرماوي، أنه تم الاستعداد مبكرا لشهر رمضان المبارك ضمن خطة متكاملة تستهدف المحافظة على المخزون الغذائي عند أعلى المستويات، وضمان استقرار الأسعار وعدم حدوث اختلالات سعرية.
وأكد أنه تم البدء بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق في مختلف المحافظات.


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