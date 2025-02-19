بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أبو عبيدة يعلن هوية جثامين أسرى تُسلَّم الخميس

منذ 16 ثانية
أبو عبيدة يعلن هوية جثامين أسرى تُسلَّم الخميس

وطنا اليوم:قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، سيتم غدا الخميس تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس”.
وأضاف أبو عبيدة أن هؤلاء الأسرى كانوا جميعا على قيد الحياة قبل أن يتم قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:05

سجال حاد بين زيلينسكي وترامب عقب محادثات الرياض

19:55

وزير الأشغال: الحكومة تعمل على ترويج عدد من المشاريع الكبرى والاستراتيجية

19:48

عاصفة قطبية تعمّق مأساة الفلسطينيين في غزة والضفة

19:40

لماذا يلجأ كبار السن في اليابان إلى السجن؟

19:35

الأردن وكازاخستان يوقعان مذكرات تفاهم في عدد من المجالات

19:28

الملك يستقبل وزير الداخلية السعودي

19:23

البنك الأردني الكويتي يستضيف الاجتماع الأول لعام 2025 لشبكة مبادئ تمكين المرأة (WEPs)

19:21

Orange Jordan is the Official Telecom Partner for 7th Regional Annual Conference of Industrial Engineers and Systems Foundation

19:19

الجامعة الأردنية تحدد ساعات الدوام الرسمي في رمضان

19:09

بلدية الرصيفة تتلف نحو 20 طن من الدجاج المذبوح غير الصالح للاستهلاك البشري

16:46

أمانة عمّان تعلن الطوارئ الخفيفة اليوم والمتوسطة الخميس

16:36

الملك ورئيس كازاخستان يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة

وفيات
وفيات الأربعاء 19-2-2025وفيات الثلاثاء 18-2-2025وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025وفيات الأحد 16-2-2025