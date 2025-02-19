أبو عبيدة يعلن هوية جثامين أسرى تُسلَّم الخميس

وطنا اليوم:قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، سيتم غدا الخميس تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس”.

وأضاف أبو عبيدة أن هؤلاء الأسرى كانوا جميعا على قيد الحياة قبل أن يتم قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد.