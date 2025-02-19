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أمانة عمّان تعلن الطوارئ الخفيفة اليوم والمتوسطة الخميس

منذ 5 ثواني
أمانة عمّان تعلن الطوارئ الخفيفة اليوم والمتوسطة الخميس

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ الخفيفة اعتبارًا من مساء اليوم الأربعاء، ورفع مستواها إلى الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم غد الخميس، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة حسب النشرات الجوية.
وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).
ودعت الامانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
كما دعت إلى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
وأهابت أمانة عمان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


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