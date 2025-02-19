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أخر المستجدات
10:10
وفيات الأربعاء 19-2-2025
10:03
نتنياهو يبلغ وزراءه بشروط المرحلة الثانية في غزة
09:52
فصل جديد ليهود سوريا يبدأ بعودة الحاخام حمرا لمنزله في دمشق
09:37
التقرير المروري: حوادث وإصابات ومخالفات خطرة
09:32
شهر من العدوان الاسرائيلي على مدينة ومخيم جنين
09:27
بنك الإسكان يجدّد شراكته مع تكية أم علي لدعم برامجها السنوية للعام 2025
09:23
الجيش السوداني يعلن السيطرة على محاور بمدينة الفاشر ويطوق القصر الرئاسي
09:11
ترامب: ماسك سيكشف عمليات احتيال بمئات مليارات الدولارات
05:14
إعلام إسرائيلي: تصاعد الخلاف بين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية
04:03
عاجل – قصف إسرائيلي على منطقة المطار شرق رفح
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عاجل – قصف إسرائيلي على منطقة المطار شرق رفح
19 فبراير 2025
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24 ساعة
10:10
وفيات الأربعاء 19-2-2025
10:03
نتنياهو يبلغ وزراءه بشروط المرحلة الثانية في غزة
09:52
فصل جديد ليهود سوريا يبدأ بعودة الحاخام حمرا لمنزله في دمشق
09:37
التقرير المروري: حوادث وإصابات ومخالفات خطرة
09:32
شهر من العدوان الاسرائيلي على مدينة ومخيم جنين
09:27
بنك الإسكان يجدّد شراكته مع تكية أم علي لدعم برامجها السنوية للعام 2025
09:23
الجيش السوداني يعلن السيطرة على محاور بمدينة الفاشر ويطوق القصر الرئاسي
09:11
ترامب: ماسك سيكشف عمليات احتيال بمئات مليارات الدولارات
05:14
إعلام إسرائيلي: تصاعد الخلاف بين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية
02:05
المتقاعدين العسكريين”: التعديل الجديد يعالج خلل سلم الرواتب
01:04
السيسي لـ الملك : أسأل الله أن يوفقكم في مواصلة مسيرة خدمة الأردن الشقيق وأمتنا العربية
00:05
حماس: جاهزون لمرحلة ثانية لتبادل الأسرى دفعة واحدة مع ضمان انسحاب الاحتلال بشكل كامل من غزة
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
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بني مصطفى تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً للموهوبين في جرش
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