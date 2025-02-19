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عاجل – قصف إسرائيلي على منطقة المطار شرق رفح

19 فبراير 2025
عاجل – قصف إسرائيلي على منطقة المطار شرق رفح

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