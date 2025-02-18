الأحوال المدنية: الدائرة بصدد إطلاق خدمة رقمية لإصدار الشهادات

وطنا اليوم:قال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب، إن الدائرة بصدد إطلاق خدمة رقمية للحصول على شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقا مثل شهادات الولادة والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلي والقيد الفردي.

وأضاف خلال جولة تفقدية اليوم الثلاثاء، لمكتبي أحوال وجوازات جبل عمان وتلاع العلي، أن هذه الخدمة تتيح للمواطنين إمكانية طلب واستلام الشهادات إلكترونيا بصيغة (PDF) وعبر تطبيق “سند” دون الحاجة للمراجعة والحضور الشخصي لمكاتب الدائرة.

وأوضح الطيب أن الشهادة الرقمية تحتوي على رمز (QR) للتحقق من صحتها عبر تطبيق “سند”، مشيرا إلى أن الخدمة تتماشى مع استراتيجيات الحكومة في التحول الرقمي.

وبين أن الدائرة أطلقت أكثر من 19 خدمة إلكترونية للمواطنين داخل المملكة وخارجها، مشيرا إلى أن مديرية أحوال وجوازات العاصمة التي تضم 25 مكتبا أنجزت خلال العام الحالي أكثر من 177 ألف وثيقة، 40 ألفا منها جواز سفر، و15 ألف دفتر عائلة، و66 شهادة للواقعات الحيوية، بينما بلغ عدد البطاقات الذكية 50 ألف بطاقة ذكية، فضلا عن المعاملات الأخرى.

ولفت إلى ضرورة معالجة الملاحظات الخاصة بتقرير المتسوق الخفي ضمن إطار زمني معين، مبينا أنه سيواصل جولاته الميدانية على مكاتب الدائرة التي أظهر تقرير المتسوق الخفي وجود ضعف في أدائها للاطلاع على مدى التزامها بمعالجة الملاحظات التي وردت عليها، داعيا الموظفين إلى بذل جهدهم لتقديم كل التسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين.

وأكد الطيب ضرورة التسهيل على طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) لاستصدار بطاقاتهم الشخصية وتوفير ممر خاص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومنحهم الأولوية في إنجاز معاملاتهم، مشددا على ضرورة تطوير الإجراءات الخاصة بالمكتبين لاختصار الوقت والجهد على المواطنين.