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تنبيه أحمر لمستخدمي “Gmail”.. الخسائر قد تكون مدمرة

منذ 33 ثانية
تنبيه أحمر لمستخدمي “Gmail”.. الخسائر قد تكون مدمرة

وطنا اليوم:تم إصدار “تنبيه أحمر” لجميع مستخدمي Gmail البالغ عددهم 1.8 مليار مستخدم بشأن عملية احتيال تتيح للمتسللين الوصول إلى الحسابات.
ويتلقى المستخدمون مكالمة هاتفية تفيد باكتشاف نشاط مشبوه في حساباتهم، ويُقال لهم إن رسالة بريد إلكتروني ستصل قريبًا وتتضمن خطوات لتصحيح المشكلة.
تتضمن الرسالة الإلكترونية موقعًا مزيفًا يشبه موقع غوغل والذي يطالب المستخدمين بإدخال بيانات تسجيل الدخول الخاصة بهم.
وبالإضافة لحسابات Gmail فإن جميع الخدمات الأخرى المتصلة أيضا بالحساب تصبح متاحة للمتسللين.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي: “يمكن أن تؤدي هذه التكتيكات المتطورة إلى خسائر مالية مدمرة، وضرر سمعة، واختراق بيانات حساسة”.
ونشرت شركة “مالويربايتس”المختصة بمجال رصد البرمجيات الضارة تقريرا الأسبوع الماضي، أخبرت فيه مستخدمي Gmail أن تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي “لا ينبغي الاستخفاف به”.
وأضافت الشركة: “هذا يرجع بشكل خاص إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها مجرمو الإنترنت منخفضة التكلفة نسبيًا”.
وحث الباحثون المستخدمين على عدم النقر على الروابط أو تنزيل الملفات من رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل غير المتوقعة وعدم إدخال معلومات شخصية ما لم يكونوا متأكدين بنسبة 100 بالمئة من شرعيته.


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