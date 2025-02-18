بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

تعديل ساعات الدوام الرسمي في مركز حدود جابر

منذ 25 ثانية
تعديل ساعات الدوام الرسمي في مركز حدود جابر

وطنا اليوم:قررت وزارة الداخلية تعديل ساعات الدوام الرسمي في مركز حدود جابر اعتبارا من صباح يوم الخميس المقبل لتصبح لغاية الساعة 10:00 مساء بدلا من الساعة 6:00 مساء وذلك بعد أن تم التنسيق مع الجانب السوري الشقيق بهذا الخصوص.
ويأتي هذا القرار لغايات تسهيل حركة السفر بين البلدين وتقديم الخدمة المثلى للمسافرين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:14

خمسة وعشرون سنه على العهد

15:06

اخر قرارات رئاسة الوزراء

15:01

رئيس النواب: أي إساءة للأردن سنقابلها بحزم ولن نتهاون في العقاب

14:38

لا يمكن المزاودة على وطنية وانتماء العسكر عاملين ومتقاعدين

14:28

البنك الأردني الكويتي ومصرف بغداد راعيان ماسيان لمؤتمر الاستثمار والطاقة المتجددة والتمويل

14:23

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5 يساهم بتركيب 333 طرفا اصطناعيا

14:20

محامون مغاربة يطالبون باعتقال وزيرة إسرائيلية مدعوة لمؤتمر دولي بالمملكة

14:14

مصر تستضيف القمة العربية الطارئة يوم ٤ مارس

14:11

سفير إسرائيل بواشنطن يتهم مصر بخرق معاهدة السلام

14:03

الديوان الملكي: جلالة الملك غادر المستشفى وعمليته تكللت بالنجاح

12:59

العمل توضح شرط الزواج من 3 او 4 نساء لاستقدام طاه او بستنجي

12:52

الخيرية الهاشمية وشركة صينية تنفذان مشاريع إنسانية في غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 18-2-2025وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025وفيات الأحد 16-2-2025الحاج عبدالستار محمد الموسى جرادات في ذمة الله