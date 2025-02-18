وطنا اليوم:قررت وزارة الداخلية تعديل ساعات الدوام الرسمي في مركز حدود جابر اعتبارا من صباح يوم الخميس المقبل لتصبح لغاية الساعة 10:00 مساء بدلا من الساعة 6:00 مساء وذلك بعد أن تم التنسيق مع الجانب السوري الشقيق بهذا الخصوص.
ويأتي هذا القرار لغايات تسهيل حركة السفر بين البلدين وتقديم الخدمة المثلى للمسافرين.
تعديل ساعات الدوام الرسمي في مركز حدود جابر
وطنا اليوم:قررت وزارة الداخلية تعديل ساعات الدوام الرسمي في مركز حدود جابر اعتبارا من صباح يوم الخميس المقبل لتصبح لغاية الساعة 10:00 مساء بدلا من الساعة 6:00 مساء وذلك بعد أن تم التنسيق مع الجانب السوري الشقيق بهذا الخصوص.