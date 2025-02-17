بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مع دخول الموعد المقرر .. جيش الاحتلال يبدأ الانسحاب من قرى حدودية لبنانية

منذ دقيقة واحدة
مع دخول الموعد المقرر .. جيش الاحتلال يبدأ الانسحاب من قرى حدودية لبنانية

وطنا اليوم_أكد مسؤول أمني لبناني لوكالة “فرانس برس” أن القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية مع تقدّم الجيش اللبناني، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

 

وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته إن “القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية بما في ذلك ميس الجبل وبليدا مع تقدّم الجيش اللبناني”.

 

وينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع موفى تشرين الثاني الماضي على انسحاب تدريجي إسرائيلي من جنوب لبنان في غضون 60 يوما، قبل أن يتم تمديد المهلة إلى اليوم 18 شباط الجاري.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:51

الملكاوي يكتب: الخطاب الملكي رسائل مشفرة لمرحلة حاسمة وترسيم للخطوط الحمراء

00:53

الخيرية الهاشمية : خطط لتكثيف المساعدات لغزة خلال رمضان

23:42

الملك أصدق من منتقديه: موقف ثابت منذ 25 عامًا

22:19

الدفاع المدني يحرر شخصين اثر انهيار مغارة عليهما ووفاة احدهما متأثرا باصابته في محافظة إربد 

21:25

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الطويقات

20:57

رويترز تقر بنقلها تصريحا مضللا على لسان الملك خلال لقائه مع ترامب في 11 شباط

20:10

شاهد بالفيديو : كلمة فانس القاسيه تبكي رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن

19:56

مصادر تكشف أبرز بنود الوثيقة العربية : هدنة 10 سنوات في غزة

19:40

تل أبيب تستعد لاستقبال جثث 5 محتجزين من غزة

19:32

دراسة حكومية فنية لإعادة النظر في فاقد محطات شحن المركبات الكهربائية

19:28

الحكومة تؤكد ضرورة إنجاز المعاملات الجمركية الخاصة بالسلع الرمضانية

19:24

شومان تعرض الفيلم الأمريكي “أحلام المانغو” غدا

وفيات
وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025وفيات الأحد 16-2-2025الحاج عبدالستار محمد الموسى جرادات في ذمة اللهحمزة فيصل الجغبير في ذمة الله