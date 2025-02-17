مع دخول الموعد المقرر .. جيش الاحتلال يبدأ الانسحاب من قرى حدودية لبنانية

وطنا اليوم_أكد مسؤول أمني لبناني لوكالة “فرانس برس” أن القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية مع تقدّم الجيش اللبناني، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته إن “القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية بما في ذلك ميس الجبل وبليدا مع تقدّم الجيش اللبناني”.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع موفى تشرين الثاني الماضي على انسحاب تدريجي إسرائيلي من جنوب لبنان في غضون 60 يوما، قبل أن يتم تمديد المهلة إلى اليوم 18 شباط الجاري.