الدفاع المدني يحرر شخصين اثر انهيار مغارة عليهما ووفاة احدهما متأثرا باصابته في محافظة إربد 

وطنا اليوم_قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت مساء اليوم مع بلاغ يفيد بوجود شخصين تعرضا لحادثة انهيار أتربة وحجارة عليهما داخل مغارة بمنطقة المنصورة في محافظة إربد.

و اضاف ان الفرق بذلت جهودا كبيرة قادت لتحريرهما من تحت الردم، وقدمت لهما الإسعافات الأولية اللازمة، حيث نتج عن الحادثة وفاة احدهما بعد اصابته اصابة بالغة، واصابة آخر بإصابات طفيفة لم تستدعِ النقل إلى المستشفى، هذا وتم إخلاء الوفاة إلى مستشفى اليرموك الحكومي، وتم فتح تحقيق بالحادثة.