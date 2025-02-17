بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الدفاع المدني يحرر شخصين اثر انهيار مغارة عليهما ووفاة احدهما متأثرا باصابته في محافظة إربد 

17 فبراير 2025
الدفاع المدني يحرر شخصين اثر انهيار مغارة عليهما ووفاة احدهما متأثرا باصابته في محافظة إربد 

وطنا اليوم_قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت مساء اليوم مع بلاغ يفيد بوجود شخصين تعرضا لحادثة انهيار أتربة وحجارة عليهما داخل مغارة بمنطقة المنصورة في محافظة إربد.

 

و اضاف ان الفرق بذلت جهودا كبيرة قادت لتحريرهما من تحت الردم، وقدمت لهما الإسعافات الأولية اللازمة، حيث نتج عن الحادثة وفاة احدهما بعد اصابته اصابة بالغة، واصابة آخر بإصابات طفيفة لم تستدعِ النقل إلى المستشفى، هذا وتم إخلاء الوفاة إلى مستشفى اليرموك الحكومي، وتم فتح تحقيق بالحادثة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:13

مستوطنون يحرقون مركبات بجنوبي الخليل والاحتلال يشن حملة اقتحامات بالضفة

05:09

عاصفة ثلجية تؤجل أول ظهور لميسي في “كأس الأبطال”

02:05

مع دخول الموعد المقرر .. جيش الاحتلال يبدأ الانسحاب من قرى حدودية لبنانية

01:51

الملكاوي يكتب: الخطاب الملكي رسائل مشفرة لمرحلة حاسمة وترسيم للخطوط الحمراء

00:53

الخيرية الهاشمية : خطط لتكثيف المساعدات لغزة خلال رمضان

23:42

الملك أصدق من منتقديه: موقف ثابت منذ 25 عامًا

21:25

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الطويقات

20:57

رويترز تقر بنقلها تصريحا مضللا على لسان الملك خلال لقائه مع ترامب في 11 شباط

20:10

شاهد بالفيديو : كلمة فانس القاسيه تبكي رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن

19:56

مصادر تكشف أبرز بنود الوثيقة العربية : هدنة 10 سنوات في غزة

19:40

تل أبيب تستعد لاستقبال جثث 5 محتجزين من غزة

19:32

دراسة حكومية فنية لإعادة النظر في فاقد محطات شحن المركبات الكهربائية

وفيات
وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025وفيات الأحد 16-2-2025الحاج عبدالستار محمد الموسى جرادات في ذمة اللهحمزة فيصل الجغبير في ذمة الله