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ضبط منتحل صفة رجال الأمن للاحتيال على العمالة الوافدة

17 فبراير 2025
ضبط منتحل صفة رجال الأمن للاحتيال على العمالة الوافدة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ معلومات وشكاوى وردت للأجهزة الأمنيّة حول قيام أشخاص بانتحال صفة رجال الامن العام والاحتيال على العمالة الوافدة وأخذ مبالغ مالية منهم في محافظة اربد وهو ما ظهر كذلك في فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات جرى تحديد هوية المشتبه به الرئيسي في القضايا وهو من أرباب السوابق الجرمية وأُلقي القبض عليه بعد تحديد مكان وجوده وبوشرت التحقيقات معه تمهيدا لإحالته للقضاء فيما جاري البحث عن شركائه .


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