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وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمد

17 فبراير 2025
وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمد

وطنا اليوم:انتقل إلى رحمة الله الطالب ذو النورين محمد، الحافظ لكتاب الله، إثر نوبة قلبية مفاجئة بعد صلاة الفجر قبل أيام، وأُعلن خبر وفاته اليوم.

ذو النورين جاء من جمهورية بِنين في أفريقيا إلى الأردن قبل سبع سنوات، حيث أتمّ دراسته في الشريعة وحصل على البكالوريوس والماجستير. عُرف بحسن صوته وابتسامته، وخدم في مسجدين مؤذّنًا وإمامًا.

قبل أسبوع، أخبر أصدقاءه بشوقه للعودة إلى بلده ليُعلّم الناس أمور دينهم، ولكن نرجو أن يكون هذا الشوق سببًا لدخوله الجنة.

يروي أخوه: “كان ذو النورين يؤم الناس في الفجر، وفي الركعة الثانية تلا: {والسلام عليّ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيّا}، ثم بعد الصلاة أُغمي عليه ولم يتحدث مع أحد.

صلاة الجنازة غدًا بعد الظهر في مسجد الأوابين، والدفن في مقبرة سحاب.

اللهمَّ ارحمه واغفر له وتقبّله في جنانك العلا واربط على قلوب أهله، دعواتكم له


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