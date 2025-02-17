حملات رقابية على المنشآت التجارية بالعقبة استعدادا لرمضان

وطنا اليوم:نظمت مفوضية المدينة والبنية التحتية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حملات رقابية على المنشآت التجارية المتعاملة بالمواد الغذائية لضمان التزامها بالمعايير الصحية والتدابير الوقائية الخاصة بالتعامل مع الأغذية، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد مفوض المدينة والبنية التحتية في السلطة عبدالله النجادات في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن الجولات الرقابية تشمل المحال التجارية “المطاعم والمخابز وجميع المنشآت التي تتعامل مع الأغذية”، للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان خلو المواد الغذائية من أي مخاطر قد تؤثر على الصحة العامة.

من جانبه، أوضح مدير الرقابة العامة والتنفيذ في السلطة الدكتور صبري الرفوع، أن الفرق الرقابية تعمل على فحص طرق تخزين المواد الغذائية والتحقق من تواريخ الصلاحية وضمان نظافة المرافق وأماكن التحضير والتوزيع والتأكد من صلاحية أدوات التحضير والطبخ ومدى التزام العاملين باشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

وأضاف أن الفرق الرقابية ستواصل عملها على مدار الساعة طوال شهر رمضان المبارك، مع التركيز على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بمعايير السلامة الغذائية للحد من أي مخاطر صحية.

ودعت المفوضية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو تجاوزات من خلال التواصل مع غرفة العمليات عبر الرقم 032031122، لضمان بيئة غذائية آمنة وصحية للجميع.