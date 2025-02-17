رئيس الوزراء: الحكومة مستمرة في دعم التنمية والاستثمار بالمحافظات

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان استمرار الحكومة في دعم التنمية والاستثمار في مختلف المحافظات، مشيرا إلى زيارته مؤخرا لمحافظتي الكرك ومعان، وعقد جلسة وزارية في محافظة المفرق، في إطار النهج الذي وجّه إليه الملك عبدالله الثاني.

وأوضح عبر حسابه على منصة X أن الحكومة اتخذت قرارات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية، مشددا على أهمية الاستثمار في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص التشغيل.

كما أكد تطلعه إلى مواصلة زيارة مختلف مناطق المملكة لتعزيز جهود التنمية المستدامة.