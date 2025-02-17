بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

شجار خلال مثول نتنياهو أمام المحكمة والقاضية لا تسمح له بالتصريح

17 فبراير 2025
شجار خلال مثول نتنياهو أمام المحكمة والقاضية لا تسمح له بالتصريح

وطنا اليوم:مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أمام المحكمة المركزية بتل أبيب بالجلسة العاشرة للاستماع لأقواله بالاتهامات الموجهة ضده بما يتعلق بالفساد، وسط شجارات شهدها مطلع الجلسة.
وأكد موقع والا أن محاكمة نتنياهو شهدت صراخا في بدايتها، في حين احتج محامو الدفاع بسبب استمرار الجلسات لوقت طويل، إذ يطالب رئيس الوزراء بجلسات قصيرة متذرعا بالضرورات الأمنية نتيجة الحرب في غزة التي لم تعلن سلطات الاحتلال نهايتها.
ولم يوضح الموقع الأسباب التي أدت لاندلاع الشجار في بداية الجلسة العاشرة لمحاكمة رئيس الوزراء.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن القاضية أمرت نتنياهو بالجلوس ساكنا ولم تسمح له بالإدلاء بتصريحات خلال محاكمته، مضيفا أن رئيس الوزراء رد عليها بأنه “متفاجئ جدا” من سلوكها.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة، تُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000.
وتشمل التهم تلقي هدايا ثمينة مقابل تقديم مزايا تنظيمية ودعم دبلوماسي لرجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالحه.
وأدت تلك القضايا إلى سنوات من الاضطرابات السياسية في إسرائيل، وصعّبت تشكيل أغلبية مستقرة في الكنيست، وأسفرت عن إجراء 5 انتخابات في أقل من 4 سنوات.
كما دفعت بعض حلفاء نتنياهو إلى التخلي عنه، مما زاد من الانقسامات السياسية في إسرائيل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:19

الدفاع المدني يحرر شخصين اثر انهيار مغارة عليهما ووفاة احدهما متأثرا باصابته في محافظة إربد 

21:25

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الطويقات

20:57

رويترز تقر بنقلها تصريحا مضللا على لسان الملك خلال لقائه مع ترامب في 11 شباط

20:10

شاهد بالفيديو : كلمة فانس القاسيه تبكي رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن

19:56

مصادر تكشف أبرز بنود الوثيقة العربية : هدنة 10 سنوات في غزة

19:40

تل أبيب تستعد لاستقبال جثث 5 محتجزين من غزة

19:32

دراسة حكومية فنية لإعادة النظر في فاقد محطات شحن المركبات الكهربائية

19:28

الحكومة تؤكد ضرورة إنجاز المعاملات الجمركية الخاصة بالسلع الرمضانية

19:24

شومان تعرض الفيلم الأمريكي “أحلام المانغو” غدا

19:23

الفريق الأردني للمبارزة يحقق إنجازاً تاريخياً في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في أوزباكستان

19:10

الملك يشدد على جاهزية المتقاعدين لارتداء الزي العسكري في مواجهة كل التحديات

17:14

متحف الدبابات الملكي يحتفي بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

وفيات
وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025وفيات الأحد 16-2-2025الحاج عبدالستار محمد الموسى جرادات في ذمة اللهحمزة فيصل الجغبير في ذمة الله