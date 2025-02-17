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فلكي أردني: رؤية هلال رمضان ممكنة في 28 شباط

منذ 35 ثانية
فلكي أردني: رؤية هلال رمضان ممكنة في 28 شباط

قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إن رؤية هلال شهر رمضان المبارك في الأردن والمنطقة العربية بشكل عام “ممكنة باستخدام التلسكوب والأجهزة البصرية”، وفق حسابات معايير الرؤية في يوم الجمعة 28 شباط.

 

وأضاف السكجي، خلال محاضرة ألقاها بعنوان المعطيات الفلكية لهلال شهر رمضان 1146، ضمن فعاليات الندوة العلمية “هلال شهر رمضان المبارك (2025م 1446هـ) بين الشريعة والفلك”، أن رؤية هلال شهر رمضان المبارك في الأردن والمنطقة العربية “غير ممكنة بالعين المجردة” .

وكان مركز الفلك الدولي توقع أن يكون يوم السبت 1 آذار المقبل، هو غرة شهر رمضان المبارك في معظم دول العالم الإسلامي، بناءً على الحسابات الفلكية المتعلقة برؤية هلال رمضان 1446 هـ.

 

وخلال الندوة، قال المفتي العام للمملكة أحمد الحسنات إنّ الأردن يعتمد منهجا علميا دقيقا في مراقبة الأهلة يقوم على المعطيات العلمية ودراسة التقارير التي تقدمها الجهات ذات الاختصاص من علماء الفلك الذين يقومون بالحسابات الدقيقة لرصد الأهلة وتدارس المعطيات العلمية لظروف رؤية هلال شهر رمضان المبارك في العالم الإسلامي على اختلاف المطالع، مبينا عدم “وجود أي فرق بين رؤية هلال رمضان والحساب الفلكي”.

وشدّد على ضرورة التعاون بين علماء الشريعة والمختصين بالفلك في تحري هلال رمضان، وتحديد أشهر السنة القمرية التي ترتبط بها الكثير من العبادات الدينية، مشيرا إلى أن اجتهاد دائرة الإفتاء العام متوافق مع النصوص الشرعية، والمعطيات العلمية.

 


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