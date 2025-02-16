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الفراية: الأردن حريص على تعزيز مكافحة الجريمة مع انتربول

منذ 9 ثواني
الفراية: الأردن حريص على تعزيز مكافحة الجريمة مع انتربول

وطنا اليوم_التقى وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الأحد، على هامش اجتماعات الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي.

 

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين الأردن وإنتربول، لا سيما في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل المعلومات، وتطوير آليات التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وأكد الفراية حرص الأردن على تعزيز الشراكة مع إنتربول في إطار الجهود الدولية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

 

من جانبه، أشاد الريسي بجهود وزارة الداخلية ممثلة بذراعها التنفيذي، مديرية الأمن العام، وتعاونها الفاعل مع المنظمة، مؤكدًا استعداد إنتربول لدعم مختلف المبادرات التي تعزز الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي.

 

كما بحث الفراية، خلال لقائه نائب المديرة التنفيذية لليوروبول للحوكمة يورغان إيبنر، تعزيز آليات التعاون الأمني وتبادل الخبرات، مع الشراكة الاستراتيجية التاريخية التي تربط الأردن بدول الاتحاد الأوروبي

 

وأكد الجانبان ضرورة تنفيذ برامج أمنية حيوية تُسهم في رفع مستوى التعاون ومواجهة التحديات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.


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