سرقة أموال وهواتف خلال صلاة الجمعة في مسجد بإربد

وطنا اليوم:تعرض عدد من المصلين في مسجد بمنطقة صما في لواء الطيبة غرب إربد لعملية نشل أثناء صلاة الجمعة، حيث سُرق 400 دينار من شخص من جنسية عربية، بالإضافة إلى خمسة أجهزة خلوية.

وأكد مصدر أمني أن التحقيقات جارية لتحديد هوية الفاعل، مشيرًا إلى فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.