بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

سرقة أموال وهواتف خلال صلاة الجمعة في مسجد بإربد

منذ دقيقة واحدة
سرقة أموال وهواتف خلال صلاة الجمعة في مسجد بإربد

وطنا اليوم:تعرض عدد من المصلين في مسجد بمنطقة صما في لواء الطيبة غرب إربد لعملية نشل أثناء صلاة الجمعة، حيث سُرق 400 دينار من شخص من جنسية عربية، بالإضافة إلى خمسة أجهزة خلوية.
وأكد مصدر أمني أن التحقيقات جارية لتحديد هوية الفاعل، مشيرًا إلى فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:19

وزارة الشباب تعلن عن بطولة الشباب الرمضانية

14:12

الشرع يزور اللاذقية بعد إدلب وحلب للمرة الأولى

14:05

ارتفاع أسعار البن إلى مستويات قياسية في بداية عام 2025

14:00

ولي العهد يؤكد دعم الأردن للجهود المصرية المبذولة لإعادة إعمار غزة

12:55

السيوف يكتب: “التجارب الحزبية في الشرق الأوسط: تجليات الفشل السياسي ومآلات الهوية الممزقة”

12:43

طقس العرب: الأجواء مهيأة ‏لمنخفض جوي قوي نهاية الأسبوع

12:30

الملك لحفيدته الجديدة: الله يحماك جدو

12:26

القنابل الغبية تصل إسرائيل.. ماذا نعرف عن إم كيه مارك 84 الأمريكية

12:17

الشهيد خلف جميل العبوس بطل من أبطال الجيش العربي

12:07

الملكة رانيا تهنئ الأميرة إيمان بقدوم مولودتها أمينة

11:59

أفضل مُعلِّم في العالم: طيلة 30 عامًا لم أستخدم العقاب

11:55

وفيات الأحد 16-2-2025

وفيات
وفيات الأحد 16-2-2025الحاج عبدالستار محمد الموسى جرادات في ذمة اللهحمزة فيصل الجغبير في ذمة اللهتشييع جثمان الملازم معتصم أبو غنيموفيات الجمعة 14-2-2025