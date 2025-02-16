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أفضل مُعلِّم في العالم: طيلة 30 عامًا لم أستخدم العقاب

منذ دقيقة واحدة
أفضل مُعلِّم في العالم: طيلة 30 عامًا لم أستخدم العقاب

وطنا اليوم:رفض أفضل مُعلِّم في العالم بشدة استخدام العقاب والعصا في التعليم، مؤكدًا أن أسلوب الضرب والتوبيخ لا يحقق نتائج إيجابية في العملية التعليمية.
وأوضح المعلم السعودي منصور بن عبدالله المنصور، الفائز بجائزة “أفضل معلم في العالم”، أنه على مدار 30 عامًا لم يلجأ إلى العقاب البدني مع طلابه، مشددًا على أن التعليم يقوم على التحفيز والإلهام، وليس التخويف.
وكشف المنصور في حديثه لقناة “الإخبارية” أنه قدم أكثر من 17 مبادرة لمواجهة التحديات التعليمية والاجتماعية، كان من أبرزها مبادرات لدعم الأيتام، وإعدادهم للمستقبل؛ ليكونوا قادة في مجالاتهم.
كما أعلن تخصيص جزء من قيمة الجائزة، البالغة مليون دولار، لإنشاء مشروع تعليمي خاص بالأيتام، يهدف إلى تمكينهم أكاديميًّا ومهنيًّا؛ ليصبحوا مؤثرين في المجتمع.
وأكد المنصور أن هذا الفوز ليس مجرد إنجاز شخصي، بل هو تتويج للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه يهدي هذا التكريم إلى القيادة الرشيدة التي تضع التعليم في مقدمة أولوياتها.


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