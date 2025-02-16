الحاج عبدالستار محمد الموسى جرادات في ذمة الله

وطنا اليوم_

بسم الله الرحمن الرحيم

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”

صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة، صابرة، ومحتسبة، ننعى ببالغ الحزن والأسى

الحاج عبدالستار محمد الموسى جرادات

زوج الحاجة فاديا علي الذيب الغزاوي

ووالد كل من الدكتور محمد والمهندس محمود وأحمد والدكتور علي وإسماعيل والدكتور فاروق والمهندس عبدالناصر، و فاطمة، وسناء، والآء ومروة وصفاء.

وشقيق كل من المرحوم معالي فهد باشا، والمرحوم المهندس عبدالله، والمرحوم الفريق الدكتور فيصل، والمرحوم عبدالكريم، والدكتور عبد الرحمن، وعبدالفتاح، والدكتور عبدالناصر والمرحوم المهندس خالد، والمرحومة فهدة، والمرحومة غزالة، ونظيرة و رندا ورويدة.

الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء السبت ١٥-٢-٢٠٢٥، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه الفردوس الأعلى، ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.

“وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ”

سيُشيَّع جثمانه الطاهر يوم الأحد، بعد صلاة العصر، من مسجد بشرى الشمالي الكبير إلى مقبرة العائلة في بشرى.

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وسيكون العزاء للرجال في مضافة الجرادات – العبداللات في بشرى من الساعة 4 عصراً حتى 10 ليلاً يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، وللنساء في منزل الفقيد في بشرى.

وفي عمّان في جمعية آل قموه للرجال والنساء يوم الأربعاء من الساعة ٤ عصراً حتى ١٠ ليلاً.

نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويُلهمنا وإياكم الصبر والاحتساب.

إنا لله وإنا إليه راجعون.