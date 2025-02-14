إيران تتهم إسرائيل بتعطيل الحركة الجوية مع لبنان

وطنا اليوم:اتهمت إيران الجمعة إسرائيل بالتسبب باضطرابات في الرحلات الجوية بين طهران وبيروت، بعدما أثار قرار منع طائرتين إيرانيتين من الهبوط في العاصمة اللبنانية احتجاجات.

واتهمت إسرائيل حزب الله مرارا باستخدام المطار الوحيد في لبنان لنقل الأسلحة من إيران وقصفت عدة مرات محيط المطار أثناء حربها مع الحزب المدعوم من طهران التي انتهت أواخر العام الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إن “التهديد من النظام الصهيوني لطائرة ركاب تقل مواطنين لبنانيين عطل الرحلات العادية إلى مطار بيروت”.

ولم يحدد البيان طبيعة التهديد المنسوب لإسرائيل، لكنه يأتي بعدما حذّر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي من أن الجيش مستعد لـ”إحباط” أي محاولات من إيران لنقل الأموال أو الأسلحة إلى حزب الله.

ونفى مسؤولون لبنانيون ومن حزب الله الاتهامات الإسرائيلية بشأن استخدام مطار رفيق الحريري الدولي لتسليح الحزب.

ودان بقائي “انتهاكات (إسرائيل) الجسيمة والمتواصلة مبادئ وقواعد القانون الدولي والانتهاكات لسيادة لبنان الوطنية”.

ودعت “منظمة الطيران المدني الدولي” وهيئات عالمية أخرى إلى “وضع حد لسلوك إسرائيل الخطير ضد سلامة وأمن الطيران المدني”.

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني اللبنانية الخميس أنها قامت بـ”إعادة جدولة توقيت بعض الرحلات الآتية إلى لبنان مؤقتا، ومنها الرحلات الآتية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لغاية تاريخ 18 شباط/فبراير 2025″.

وأضافت أنه “تم اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية الإضافية التي تتوافق مع المقاييس والمعايير الدولية”.

ومساء الخميس، قطع العشرات من أنصار حزب الله مدخل مطار بيروت والطريق الدولية المؤدية إليه بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على إبلاغ السلطات خطوط ماهان الإيرانية بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين من طهران، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام ومسؤول في المطار.

وتجمع شبان رافعين رايات حزب الله الصفراء على الطريق المؤدية إلى المطار، وأضرموا النيران في إطارات، مما أدى إلى قطع الطريق، وفق ما شاهد مصور لفرانس برس.

وبعد الاحتجاجات، أفادت السلطات بأنها تعمل على إعادة الركاب اللبنانيين العالقين في إيران على متن طائرات تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية.

لكن رئيس مجلس إدارة “مطار الإمام الخميني” سعيد شالاندري قال لوكالة “تسنيم” الإخبارية الإيرانية “من الطبيعي بأننا لا نوافق على طلبهم، لأنه إذا كانت ستكون هناك رحلة بين البلدين، فيجب أن تكون في الاتجاهين”.

من جانبه، أكد السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني أن طهران يمكن أن توافق على تنفيذ شركة طيران الشرق الأوسط رحلات إجلاء “شرط عدم منع (السلطات اللبنانية) الرحلات الإيرانية”.