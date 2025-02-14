وزارة السياحة: حوافز مالية للطيران منخفض الكلف والعارض والمنتظم

وطنا اليوم:قالت وزارة السياحة والآثار إنها تعمل على تعويض الإلغاءات والتخفيضات للطيران منخفض الكلف القادم إلى الأردن عبر تقديم حوافز مالية لشركات الطيران منخفض الكلف والعارض والمنتظم، بما في ذلك الخطوط الملكية الأردنية لتوسيع وجهاتها من الأسواق السياحية الحالية والجديدة.

وأضافت الوزارة في تقريرها السنوي الذي نشر حديثًا أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول 2023 أدى إلى تقليص مستوى الطيران بين الأردن وأسواق السياحة نتيجة إلغاء/تخفيض الوجهات التشغيلية لشركات الطيران منخفض الكلف.

وأوضحت الوزارة أنه في عام 2023 شغلت شركات الطيران منخفض الكلف 2925 طائرة إلى الأردن نقلت على متنها 445856 زائرًا، أما في العام الماضي فشغلت 1308 طائرات إلى الأردن نقلت على متنها 182254 زائرًا بتراجع 263,602 زائر مقارنة بين العامين ما نسبته 59%.

وبينت الوزارة في تقريرها أنها ستنهض بواجب تحقيق التزاماتها تجاه رؤية التحديث الاقتصادي من خلال متابعة أولويات الحكومة الخاصة بالسياحة.

وزيرة السياحة والآثار لينا عناب كشفت في وقت سابق خلال اجتماع مع لجنة السياحة النيابية عن تراجع الدخل السياحي وأعداد الزوار مقارنة بين العامين 2024 و2023.

وقالت الوزيرة إن أرقام السياحة في عام 2023 كانت الأعلى في تاريخ الأردن. وبينت عناب أن الدخل السياحي في عام 2024 انخفض بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023 ليصل إلى 5.132 مليار دينار.

ووفقًا لما قالت الوزيرة عناب، بلغ عدد الزوار 6.108 ملايين زائر في عام 2024 بنسبة انخفاض 3.9% مقارنة بعام 2023.

وفي عام 2023 حققت السياحة أعلى مستويات نجاحها وأدائها، حيث وصل عدد الزوار إلى 6.353 مليون زائر وبلغ الدخل السياحي 5.25 مليار دينار.

وودع القطاع السياحي عام 2024 على وقع صدمات إقليمية أدت إلى تراجع أعداد السياح والدخل السياحي مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي امتدت آثارها إلى القطاع السياحي في الأردن.