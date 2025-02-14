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نائب يسأل: ما هي قصة مخيم الأزرق الذي تم اعادة اثارته اعلاميا ؟

منذ دقيقة واحدة
نائب يسأل: ما هي قصة مخيم الأزرق الذي تم اعادة اثارته اعلاميا ؟

وطنا اليوم: قال النائب المهندس عدنان مشوقه:كنت قد وجهت هذا السؤال الحكومة قبل عام، وقد وصلتني الإجابة ضمن المدة القانونية من المركز الوطني لإدارة الازمات.
والإجابة تغطي كامل السؤال.
مرفق طيا نص السؤال والإجابة
نص السؤال النيابي :
1. ما هي الأسباب التي دفعت المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات الى بناء مخيم بمنطقة الأزرق؟
2. تزويدي بتفاصيل المشروع (الطاقة الاستيعابية، المساحة الاجمالية، عدد الوحدات السكنية، عدد المراكز الصحية، عدد المدارس، وعدد دور العبادة)
3. كم بلغت التكلفة الاجمالية ومن هي الجهات المنفذة والممولة لهذا المشروع؟
4. من هي الجهات التي ستتولى إدارة المشروع ومن هم السكان المتوقعون لهذا المشروع؟
5. هل يوجد مخيمات اخرى انشئت لنفس الغاية، واين هي مواقعها وما سعتها؟
6. هل لهذا المخيم اي علاقة بالهجرات المتوقعة من بلدان مجاورة؟
واقبلوا فائق الاحترام

النائب المهندس عدنان مشوقه


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