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بمشاركة الأردن.. قمة خماسية في الرياض لمناقشة خطة ترامب

منذ دقيقة واحدة
بمشاركة الأردن.. قمة خماسية في الرياض لمناقشة خطة ترامب

وطنا اليوم:كشفت مصادر سعودية، الجمعة، عن قمة مرتقبة على مستوى القادة، ستعقد في المملكة العربية السعودية الشهر الجاري.
ووفق المصادر ذاتها؛ يعقد قادة الأردن والسعودية ومصر والإمارات وقطر، قمة في الرياض في شباط/فبراير الحالي لمناقشة الرد على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.
وتشير المصادر إلى أن قادة الدول العربية الخمس سيجتمعون في الرياض “للتوصل إلى رد على خطة ترامب بشأن غزة” قبل “أيام” من قمة عربية مرتقبة في القاهرة في 27 شباط/فبراير الحالي.
وتؤكد المصادر ذاتها، أن القمة ستشدد على “عدم إخراج الغزيين من غزة” و”رفض التهجير”، الذي اقترحته الإدارة الأميركية مؤخرا.


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