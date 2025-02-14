بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الدكتور فيصل رواقة يجري عملية معقدة لإنقاذ مريض ابتلع 17 مسمارًا بمستشفى الاميرة بسمة في إربد

منذ 5 دقائق
الدكتور فيصل رواقة يجري عملية معقدة لإنقاذ مريض ابتلع 17 مسمارًا بمستشفى الاميرة بسمة في إربد

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_في حادثة غريبة من نوعها، أجرى الدكتور فيصل رواقة، اختصاصي الجراحة العامة وجراحة السمنة والمنظار المتقدم، عملية جراحية معقدة لإنقاذ شاب ثلاثيني ابتلع 17 مسمار بناء، وذلك في مستشفى الأمير بسمة بمدينة إربد، وتحت إشراف الاستشاري الدكتور تيسير عثامنة.

وكشف الدكتور رواقة لـ”وطنا اليوم” أن الفحوصات الأولية بالمنظار أظهرت وجود عدد كبير من الأجسام المعدنية في معدة المريض، إلا أن استخراجها عبر التنظير العلوي لم يكن ممكنًا، مما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا لتجنب مضاعفات خطيرة قد تهدد حياة المريض.

وأضاف أن العملية كانت معقدة بسبب وجود التصاقات عديدة داخل البطن، إلا أن الفريق الطبي نجح في إتمامها بنجاح، وتم استخراج جميع الأجسام الغريبة من معدة المريض، الذي باتت حالته الآن مستقرة وفي تحسن مستمر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:47

الاستخبارات الأميركية تحذر من ضربة إسرائيلية لمنشآت إيران النووية

11:23

البنك الدولي يصرف 30% من تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن

11:09

فتح صناديق الاقتراع لانتخابات أربعة فروع للمهندسين في المحافظات

11:04

1.3 مليار دينار حوالات نقدية عبر كليك الشهر الماضي

10:57

غوغل تغيّر اسم خليج المكسيك لمستخدميها في أميركا

10:52

أعجوبة في مضيق ماجلان .. حوت يبتلع رجلا ثم يطلق سراحه

10:25

احتجاجات وقطع طرقات بعد إلغاء رحلة طائرة إيرانية إلى مطار بيروت

10:14

وفيات الجمعة 14-2-2025

10:06

كلية طب المستنصرية تنجح في اجراء عملية استئصال الرحم لمريضة تعاني من نزف رحمي شديد

10:02

روبيو: واشنطن منفتحة على مقترحات الدول العربية بشأن غزة

09:51

وزير الخارجية يشدد على أهمية مواصلة تقديم المساعدات للشعب السوري

09:47

مهندس خطة الجنرالات: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في غزة

وفيات
وفيات الجمعة 14-2-2025وفيات الخميس 13-2-2025وفيات الأربعاء 12-2-2025وفيات الثلاثاء 11-2-2025وفيات الاثنين 10-2-2025