الدكتور فيصل رواقة يجري عملية معقدة لإنقاذ مريض ابتلع 17 مسمارًا بمستشفى الاميرة بسمة في إربد

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_في حادثة غريبة من نوعها، أجرى الدكتور فيصل رواقة، اختصاصي الجراحة العامة وجراحة السمنة والمنظار المتقدم، عملية جراحية معقدة لإنقاذ شاب ثلاثيني ابتلع 17 مسمار بناء، وذلك في مستشفى الأمير بسمة بمدينة إربد، وتحت إشراف الاستشاري الدكتور تيسير عثامنة.

وكشف الدكتور رواقة لـ”وطنا اليوم” أن الفحوصات الأولية بالمنظار أظهرت وجود عدد كبير من الأجسام المعدنية في معدة المريض، إلا أن استخراجها عبر التنظير العلوي لم يكن ممكنًا، مما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا لتجنب مضاعفات خطيرة قد تهدد حياة المريض.

وأضاف أن العملية كانت معقدة بسبب وجود التصاقات عديدة داخل البطن، إلا أن الفريق الطبي نجح في إتمامها بنجاح، وتم استخراج جميع الأجسام الغريبة من معدة المريض، الذي باتت حالته الآن مستقرة وفي تحسن مستمر.