غوغل تغيّر اسم خليج المكسيك لمستخدميها في أميركا

وطنا اليوم:أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم أن حكومتها ستقاضي شركة “غوغل” إذا لزم الأمر، بعد تغيير اسم “خليج المكسيك” إلى “خليج أمريكا” على خرائط “غوغل”.

ووصفت شينباوم قرار غوغل بأنه “خطأ”، مؤكدة أن الخليج بأكمله لا يمكن أن يسمى “خليج أمريكا”. وأضافت أن وزير الخارجية المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي أرسل خطابا إلى غوغل يعترض فيه على التغيير.

كما أكدت أن المستشار القانوني للحكومة يقوم بتحليل القضية، مشيرة إلى أن “غوغل” شركة خاصة وليست هيئة دولية، وبالتالي يجب أن تلتزم بالقانون.

وجاء هذا التغيير بعد أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أثار غضبا دبلوماسيا في المكسيك.

وقامت “غوغل” بتعديل اسم الخليج على خرائطها للمستخدمين في الولايات المتحدة، مع الاحتفاظ بالاسم الأصلي “خليج المكسيك” للمستخدمين داخل المكسيك.

أما بالنسبة للمستخدمين في باقي دول العالم، فقد ظهر الاسم الجديد “خليج أمريكا” بجانب الاسم الأصلي بين قوسين. وجاء هذا التغيير بعد تحديث في نظام معلومات الأسماء الجغرافية التابع للحكومة الأمريكية، والذي تم بموجب الأمر الوزاري رقم 3423.

في غضون ذلك، أوضحت “غوغل” أن لديها سياسة طويلة الأمد بتحديث الأسماء وفقًا للتغييرات الرسمية من الحكومة الأمريكية، مشيرة إلى أن خرائطها تعكس أي تحديثات في نظام معلومات الأسماء الجغرافية.

بدورها، قامت شركة “آبل” بتغيير اسم الخليج على تطبيق الخرائط الخاص بها، إلا أن خرائط “بينغ” من مايكروسوفت و”ماب كويست” لم تقم بأي تغيير حتى الآن.

ويأتي هذا التغيير في إطار حملة ترامب ضد المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين، حيث استخدم خفر السواحل الأمريكي وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس مصطلح “خليج أمريكا” في بيانات رسمية.