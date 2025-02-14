بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

غوغل تغيّر اسم خليج المكسيك لمستخدميها في أميركا

منذ دقيقة واحدة
غوغل تغيّر اسم خليج المكسيك لمستخدميها في أميركا

وطنا اليوم:أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم أن حكومتها ستقاضي شركة “غوغل” إذا لزم الأمر، بعد تغيير اسم “خليج المكسيك” إلى “خليج أمريكا” على خرائط “غوغل”.
ووصفت شينباوم قرار غوغل بأنه “خطأ”، مؤكدة أن الخليج بأكمله لا يمكن أن يسمى “خليج أمريكا”. وأضافت أن وزير الخارجية المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي أرسل خطابا إلى غوغل يعترض فيه على التغيير.
كما أكدت أن المستشار القانوني للحكومة يقوم بتحليل القضية، مشيرة إلى أن “غوغل” شركة خاصة وليست هيئة دولية، وبالتالي يجب أن تلتزم بالقانون.
وجاء هذا التغيير بعد أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أثار غضبا دبلوماسيا في المكسيك.
وقامت “غوغل” بتعديل اسم الخليج على خرائطها للمستخدمين في الولايات المتحدة، مع الاحتفاظ بالاسم الأصلي “خليج المكسيك” للمستخدمين داخل المكسيك.
أما بالنسبة للمستخدمين في باقي دول العالم، فقد ظهر الاسم الجديد “خليج أمريكا” بجانب الاسم الأصلي بين قوسين. وجاء هذا التغيير بعد تحديث في نظام معلومات الأسماء الجغرافية التابع للحكومة الأمريكية، والذي تم بموجب الأمر الوزاري رقم 3423.
في غضون ذلك، أوضحت “غوغل” أن لديها سياسة طويلة الأمد بتحديث الأسماء وفقًا للتغييرات الرسمية من الحكومة الأمريكية، مشيرة إلى أن خرائطها تعكس أي تحديثات في نظام معلومات الأسماء الجغرافية.
بدورها، قامت شركة “آبل” بتغيير اسم الخليج على تطبيق الخرائط الخاص بها، إلا أن خرائط “بينغ” من مايكروسوفت و”ماب كويست” لم تقم بأي تغيير حتى الآن.
ويأتي هذا التغيير في إطار حملة ترامب ضد المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين، حيث استخدم خفر السواحل الأمريكي وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس مصطلح “خليج أمريكا” في بيانات رسمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:52

أعجوبة في مضيق ماجلان .. حوت يبتلع رجلا ثم يطلق سراحه

10:25

احتجاجات وقطع طرقات بعد إلغاء رحلة طائرة إيرانية إلى مطار بيروت

10:14

وفيات الجمعة 14-2-2025

10:06

كلية طب المستنصرية تنجح في اجراء عملية استئصال الرحم لمريضة تعاني من نزف رحمي شديد

10:02

روبيو: واشنطن منفتحة على مقترحات الدول العربية بشأن غزة

09:51

وزير الخارجية يشدد على أهمية مواصلة تقديم المساعدات للشعب السوري

09:47

مهندس خطة الجنرالات: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في غزة

09:41

إدارة ترامب تبدأ خفضا كبيرا في عدد موظفي السفارات الأميركية

09:35

مسيَّرات لجيش الاحتلال تبث رسائل تهديد لأهالي غزة

09:29

القضاء الأميركي ينظر فى دعوى لتحجيم نفوذ إيلون ماسك

05:03

143 نائبًا أمريكيًا: خطة ترامب بشأن غزة ستضر بمكانة الولايات المتحدة

04:11

تعرف على حالة الطقس المتوقعة نهاية الأسبوع

وفيات
وفيات الجمعة 14-2-2025وفيات الخميس 13-2-2025وفيات الأربعاء 12-2-2025وفيات الثلاثاء 11-2-2025وفيات الاثنين 10-2-2025