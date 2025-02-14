أعجوبة في مضيق ماجلان .. حوت يبتلع رجلا ثم يطلق سراحه

وطنا اليوم:أظهر مقطع فيديو “مرعب” لحظة ابتلاع حوت أحدب لفترة وجيزة، أحد هواة التجديف بالكاياك (قوارب صغيرة أحادية الراكب) قبالة سواحل باتاغونيا في تشيلي، قبل أن يقذفه مجددا دون أن يصاب بأذى.

وسرعان ما انتشر هذا الحادث، الذي تم تصويره بالكاميرا، على نطاق واسع باعتباره أحد أكثر اللقطات إثارة للدهشة والإعجاب في تشيلي في السنوات الأخيرة.

وفي التفاصيل، كان أدريان سيمانكاس يوم السبت الماضي يمارس رياضة التجديف بالكاياك مع والده ديل في “باهيا إل أغويلا” بالقرب من منارة “سان إيسيدرو” في مضيق ماجلان عندما ظهر حوت أحدب على السطح، وابتلع أدريان وقاربه الأصفر لبضع ثوان قبل أن يطلق سراحه.

ووثق ديل، الذي كان على بعد أمتار قليلة، اللحظة بالفيديو بينما كان يشجع ابنه على الهدوء.

ويمكن سماعه وهو يقول بعد إطلاق سراح ابنه من فم الحوت: “ابق هادئا، ابق هادئا”.

وقال أدريان لوكالة “أسوشيتد برس”: “اعتقدت أنني ميت. اعتقدت أنه أكلني، أنه ابتلعني”.

ووصف “الرعب” الذي شعر به خلال تلك الثواني القليلة، وأوضح أن خوفه الحقيقي لم يبدأ إلا بعد صعوده إلى السطح، خوفا من أن يؤذي الحيوان الضخم والده أو أن يموت في المياه الجليدية.

ورغم التجربة المرعبة، ظل ديل مركزا، فقام بتصوير ابنه وطمأنته بينما كان يتصارع مع قلقه.