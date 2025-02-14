بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

أعجوبة في مضيق ماجلان .. حوت يبتلع رجلا ثم يطلق سراحه

منذ 30 ثانية
أعجوبة في مضيق ماجلان .. حوت يبتلع رجلا ثم يطلق سراحه

وطنا اليوم:أظهر مقطع فيديو “مرعب” لحظة ابتلاع حوت أحدب لفترة وجيزة، أحد هواة التجديف بالكاياك (قوارب صغيرة أحادية الراكب) قبالة سواحل باتاغونيا في تشيلي، قبل أن يقذفه مجددا دون أن يصاب بأذى.
وسرعان ما انتشر هذا الحادث، الذي تم تصويره بالكاميرا، على نطاق واسع باعتباره أحد أكثر اللقطات إثارة للدهشة والإعجاب في تشيلي في السنوات الأخيرة.
وفي التفاصيل، كان أدريان سيمانكاس يوم السبت الماضي يمارس رياضة التجديف بالكاياك مع والده ديل في “باهيا إل أغويلا” بالقرب من منارة “سان إيسيدرو” في مضيق ماجلان عندما ظهر حوت أحدب على السطح، وابتلع أدريان وقاربه الأصفر لبضع ثوان قبل أن يطلق سراحه.
ووثق ديل، الذي كان على بعد أمتار قليلة، اللحظة بالفيديو بينما كان يشجع ابنه على الهدوء.
ويمكن سماعه وهو يقول بعد إطلاق سراح ابنه من فم الحوت: “ابق هادئا، ابق هادئا”.
وقال أدريان لوكالة “أسوشيتد برس”: “اعتقدت أنني ميت. اعتقدت أنه أكلني، أنه ابتلعني”.
ووصف “الرعب” الذي شعر به خلال تلك الثواني القليلة، وأوضح أن خوفه الحقيقي لم يبدأ إلا بعد صعوده إلى السطح، خوفا من أن يؤذي الحيوان الضخم والده أو أن يموت في المياه الجليدية.
ورغم التجربة المرعبة، ظل ديل مركزا، فقام بتصوير ابنه وطمأنته بينما كان يتصارع مع قلقه.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:25

احتجاجات وقطع طرقات بعد إلغاء رحلة طائرة إيرانية إلى مطار بيروت

10:14

وفيات الجمعة 14-2-2025

10:06

كلية طب المستنصرية تنجح في اجراء عملية استئصال الرحم لمريضة تعاني من نزف رحمي شديد

10:02

روبيو: واشنطن منفتحة على مقترحات الدول العربية بشأن غزة

09:51

وزير الخارجية يشدد على أهمية مواصلة تقديم المساعدات للشعب السوري

09:47

مهندس خطة الجنرالات: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في غزة

09:41

إدارة ترامب تبدأ خفضا كبيرا في عدد موظفي السفارات الأميركية

09:35

مسيَّرات لجيش الاحتلال تبث رسائل تهديد لأهالي غزة

09:29

القضاء الأميركي ينظر فى دعوى لتحجيم نفوذ إيلون ماسك

05:03

143 نائبًا أمريكيًا: خطة ترامب بشأن غزة ستضر بمكانة الولايات المتحدة

04:11

تعرف على حالة الطقس المتوقعة نهاية الأسبوع

03:11

وزير الخارجية يؤكد أهمية تكثيف الجهود في دعم الشعب السوري

وفيات
وفيات الجمعة 14-2-2025وفيات الخميس 13-2-2025وفيات الأربعاء 12-2-2025وفيات الثلاثاء 11-2-2025وفيات الاثنين 10-2-2025