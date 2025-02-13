طفل إيلون ماسك يخطف الأضواء بتصرفاته في البيت الأبيض

وطنا اليوم:تحوّل نجل إيلون ماسك، البالغ من العمر أربع سنوات، إلى نجم غير متوقع خلال لقاء رسمي في البيت الأبيض، بعدما أضفى لمسات من البراءة والعفوية على المشهد السياسي الجاد، ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثناء حديث ماسك عن تقليص العجز المالي بجانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان ابنه “إكس” منشغلًا بتصرفاته الطفولية، حيث عَبَس بوجهه، تمسّك بكتفي والده، بل حتى قام بتقليده ومقاطعته بين الحين والآخر، في مشهد طغت عليه الطرافة.

ورغم جدية اللقاء، لم يُبدِ ماسك أي انزعاج من تصرفات ابنه.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

لم تمر هذه اللحظات مرور الكرام، حيث انتشرت مقاطع الفيديو والصور بسرعة البرق، وسط تفاعل كبير من المستخدمين، الذين تناقلوا المشهد بتعليقات ساخرة ومحببة.

علق أحد المغردين على منصة “إكس”: “إيلون ماسك يقف بجانب ترامب ويتحدث عن الاقتصاد، بينما ابنه الصغير يتدلّى من كتفيه، يهمس للرئيس، ويمسك بأنفه.. هذا المشهد حوّل مؤتمرًا رسميًا إلى لقاء عائلي غريب!”

وأضاف آخر: “إكس لم يسرق فقط الأضواء في المكتب البيضاوي اليوم، بل ربما سرق القلوب أيضًا.”

ظهور متكرر في مناسبات رسمية

لم تكن هذه المرة الأولى التي يرافق فيها إكس والده في مناسبات سياسية، فقد سبق أن ظهر معه في الكابيتول هيل، خلال لقاء مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون في ديسمبر الماضي. كما لفت الأنظار خلال احتفال ليلة الانتخابات للرئيس ترامب في مارالاغو، الشهر الماضي، حيث كان مرحًا وسط أجواء سياسية متوترة.