المدن الصناعية الاردنية تقف الى جانب الاسرة الاردنية الواحدة خلف القيادة الهاشمية المظفرة

وطنا اليوم:أكدت شركة المدن الصناعية الاردنية وقوفها إلى جانب الاسرة الاردنية الواحدة خلف القيادة الهاشمية المظفرة ومواقفها العروبية الثابتة في كافة المحافل الدولية والاقليمية والمحلية ازاء القضية الفلسطينة وأن الامن القومي الاردني خط أحمر لا يمكن المساس به إلى جانب الثوابت الوطنية الاردنية.

وقالت الشركة في بيان إن المدن الصناعية الاردنية تزّينت اليوم بالرايات الوطنية وعبّر موظفوها ومستثمروها عن ولائهم للقيادة الهاشمية وانتمائهم للتراب الاردني، حيث انطلقت مواكب التأييد والولاء من اروقة المدن تجاه العاصمة عمّان للمشاركة في الاستقبال الوطني بعودة جلالة الملك وولي عهده الامين الى ارض الوطن بعد تسجيلهم لموقف عربي اصيل تجاه حماية الاردن والقضية الفلسطينية ومحاولة صد كافة المحاولات للمساس بثوابت القضية الفلسطينية وإرساء مبادئ السلام في منطقة الشرق الاوسط والعالم أجمع.

وبين السيد عمر جويعد مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية إننا كأردنيين نسجل بعبارت الفخر والاعتزاز لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وحنكته ودبلوماسيته الدولية التي وضعت الاردن في مصاف الدول العربية والعالمية وأكدت دور الاردن المحوري في المنطقة بإعتباره ركيزة أساسية في استقرار منطقة الشرق الاوسط، مؤكدا جويعد إن جلالته ومنذ توليه سلطاته الدستورية حافظ على الارث الهاشمي المتأصل والمنحاز لقضايا أمته ووطنه فجعل من الاردن واحة للامن والإستقرار وانعكست اثارها على بيئة الإستثمار والإقتصاد الاردني ومعيشة المواطن.

يذكر أن المدن الصناعية الاردنية المنتشرة في مختلف المحافظات تزيّنت بالرايات والأعلام ويافطات الترحيب بجلالة الملك في حين سيّرت ادارات المدن مواكب جمعت العديد من موظفي الشركات العاملة فيها للمشاركة في الاستقبال الوطني لجلالة الملك وولي العهد حفظهم الله