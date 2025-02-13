الأمن يدعو للحذر أثناء القيادة للمشاركة بالفعاليات الشعبية

وطنا اليوم:دعت مديرية الأمن العام، إلى اتباع اقصى درجات الحيطة والحذر والتأني أثناء القيادة حرصا على سلامة المواطنين خصوصا المتوجهين من المحافظات الى العاصمة عمان، للمشاركة بالفعاليات الشعبية بالتزامن مع عودة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للأردن من رحلة العمل للولايات المتحدة الأميركية.

وأعلنت فعاليات شعبية ومؤسسات وطنية عن ترتيبات حاشدة للمشاركة في استقبال كبير، دعما لموقف الملك في مواجهة ضغوطات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأردن.