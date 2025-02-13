بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

السجن 10 سنوات لشخص نشل حقيبة سيدة في عمان

منذ دقيقتان
السجن 10 سنوات لشخص نشل حقيبة سيدة في عمان

وطنا اليوم:أصدرت الهيئة العاشرة في محكمة الجنايات الصغرى قبل أيام حكماً آخر بالسجن بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات بتهمة نشل حقيبة سيدة.
وتبين للمحكمة أن المتهم كان يسير بسيارة في العاصمة، بينما كانت المرأة تسير ببطء، عندها قرر المتهم الأربعيني تنفيذ خطته الإجرامية.
وتوقف المتهم ونزل من مركبته، ولحق بالسيدة وقام بمحاولة صعبة لنشل الحقيبة التي تمسكت بها السيدة. ولم يتوقع المتهم تمسك السيدة بحقيبتها بهذه القوة، ما دفعه إلى استخدام العنف ضدها، ما ألحق بها الأذى، وبعد صراخها، استسلمت للأمر الواقع وتخلت عن حقيبتها، فقام المتهم بنشل الحقيبة وهرب إلى مركبته وفر من الموقع.
بعد ذلك، تقدمت السيدة بالشكوى، وتمت ملاحقة الجاني عبر الكاميرات، وبعد التدقيق والتحقيق الواسع، تم التعرف على الجاني وإلقاء القبض عليه، حيث اعترف بارتكاب عملية السرقة.
وبعد تحويل المتهم إلى المدعي العام، أسند إليه المدعي العام تهمة السرقة مع إلحاق الأذى بالمشتكية، ثم تم تحويل القضية إلى محكمة الجنايات الصغرى.
وبعد انتهاء عملية التقاضي وسماع شهود النيابة العامة وشهود الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم بتهمة النشل وإلحاق الأذى بالسيدة وفق المادة 401/2، حيث قررت الهيئة تجريمه بالسجن بالأشغال المؤقتة 10 سنوات، وهو قرار قابل للاستئناف، حيث أن هذه العقوبة لم تكن لتصل إلى هذا الحد لولا إلحاق الأذى بالسيدة، ما ضاعف الحكم إلى هذه المدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:09

ولي العهد يبحث في واشنطن فرص تعزيز التعاون مع وزير الطاقة الأميركي

10:05

الخصاونة: الملك يقود الوطن في بحر لجّي بامتياز وحكمة

09:59

وفيات الخميس 13-2-2025

09:50

الأردن أرسل أكثر من 62 ألف خيمة لغزة منذ إعلان وقف إطلاق النار

09:44

فيديو مفاجئ لنجل بشار الأسد بشوارع موسكو

09:39

جامعة البترا تشارك في استقبال الملك

09:34

مجموعة البنك الأردني الكويتي تحقق نتائج مالية متميزة في نهاية العام 2024

09:29

استجابة لمطالب حماس.. إسرائيل ستدخل الوقود ومساكن مؤقتة لغزة بشكل عاجل

09:19

اشتباكات عنيفة في جنين ونور شمس واعتقالات واسعة بالضفة

09:13

ترامب يتحدث عن لقائه المرتقب مع بوتين في السعودية

05:08

عاجل | بالفيديو احتراق مركبة على ناقلة في سحاب

04:05

الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات الخطيرة في غزة والضفة الغربية

وفيات
وفيات الخميس 13-2-2025وفيات الأربعاء 12-2-2025وفيات الثلاثاء 11-2-2025وفيات الاثنين 10-2-2025الحاج محمد عبدالله حسن الطراونة (أبو جودت) في ذمة الله