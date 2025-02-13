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فيديو مفاجئ لنجل بشار الأسد بشوارع موسكو

منذ دقيقتان
فيديو مفاجئ لنجل بشار الأسد بشوارع موسكو

وطنا اليوم:في تطور مفاجئ، ظهر حافظ بشار الأسد، نجل الرئيس السوري المخلوع، في مقطع “سلفي” مصور، اليوم الأربعاء، أكد فيه ملكيته لحسابين على منصتي “إكس وتلغرام”.
وقال حافظ الأسد في الفيديو: صار تساؤل حول الحسابين على “تلغرام وإكس” وهما لي ولا أملك غيرهما.
وكان ابن الرئيس المخلوع قد نشر، قبل أيام، على حساب موثق عبر منصة “إكس” يحمل اسم حافظ بشار الأسد، قصة متسلسلة الأحداث عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لهروب العائلة إلى موسكو، قبل أن يحذف الحساب بعد فترة وجيزة من النشر.
وفي سلسلة تدوينات، سرد نجل الأسد ما حصل: “لم يكن هناك أي خطة ولا حتى احتياطية، لمغادرة دمشق ناهيك عن سوريا”، مؤكدا أن كل الأحداث كانت طبيعية.
وأشار إلى توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامر مباشرة لترتيب عملية إجلاء فورية لأسرة الأسد الحاكمة في سوريا، ليلة سقوط النظام في 8 ديسمبر.


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