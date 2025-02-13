اشتباكات عنيفة في جنين ونور شمس واعتقالات واسعة بالضفة

وطنا اليوم:اندلعت اشتباكات ضارية فجر الخميس بين مقاومين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي جنين ونور شمس شرقي شمال الضفة الغربية، بينما دانت المقاومة الفلسطينية ترحيل الاحتلال 3 أسرى فلسطينيين من القدس المحتلة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرة مُسيرة إسرائيلية تلقي قنابل متفجرة تجاه منازل الأهالي في مخيم جنين.

ومساء الأربعاء، أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال محاولتهم الدخول لمخيم جنين لتفقد ممتلكاتهم.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قناصة الاحتلال ينتشرون على أسطح المنازل ويطلقون النار على كل من يحاول الوصول للمخيم المحاصر والمعزول عن مدينة جنين منذ 24 يوما.

كما ذكرت مصادر فلسطينية أن الاحتلال واصل الدفع بتعزيزات عسكرية وجرافات لتدمير وتجريف البنى التحتية وممتلكات المدنيين.

وفي طولكرم، استشهد فلسطينيا من بلدة “علار” خلال اشتباكات مسلحة بمخيم نور شمس، شرق طولكرم، في حين أفادت القناة 13 الإسرائيلية بإصابة جندي من وحدة “ماغلان” في اشتباك مسلح بمخيم نور شمس.