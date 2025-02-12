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الملك يلتقي في واشنطن رئيس مجموعة البنك الدولي

12 فبراير 2025
الملك يلتقي في واشنطن رئيس مجموعة البنك الدولي

وطنا اليوم_بحث جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا في واشنطن، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في مختلف المجالات.

واستعرض جلالته جهود الأردن في تنفيذ مسارات التحديث الاقتصادي والإداري، الرامية إلى رفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للأردنيين وتطوير الإجراءات الحكومية.

وثمن جلالة الملك دعم البنك الدولي لتنفيذ مشاريع بالمملكة، خاصة في قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والتعدين، والسياحة.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات المنطقة، لا سيما جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

بدوره، أشار رئيس مجموعة البنك الدولي إلى أهمية جهود الأردن في تنفيذ خطط الإصلاح والتحديث الاقتصادي.

 

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.


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