بيان صادر عن اللجان والفعاليات الشعبية في مخيمات الاردن

وطنا اليوم:ثمنت لجان خدمات المخيمات والفعاليات الشعبية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم وأن غزة يمكن إعادة إعمارها دون تهجير أهلها وتأكيده على ضرورة وجود حل عربي للقضية الفلسطينية وقطاع غزة يضمن مصلحة الشعب الفلسطيني وجميع الأطراف خلال لقاءه مع الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدين التفافهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة التي طالما اتصفت بالتأني والحكمة وبعد النظر.

كما أعربت لجان المخيمات عن اعتزازها بموقف جلالة الملك الداعم للقضية الفلسطينية وللفلسطينيين ودعمه لغزة وكسره للحصار من خلال المساعدات الإنسانية والمستشفيات الميدانية خلال الحرب واستمرارها بكثافة بعد وقف إطلاق النار

وتهيب لجان المخيمات بالوقوف صفاً خلف جلالة الملك والتصدي لكافة المحاولات التي تحاول تشويه موقف جلالته من خلال تداول عبارات عارية عن الصحة رافضين المساس بأمن الأردن واستقراره واثقين كل الثقة بأن كل ما يقوم به جلالة الملك يضع مصلحة الأردن واستقراره وحماية الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار وان الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين.

حمى الله الأردن ملكا وحكومة وشعبا وأنعم علينا بالأمن والأمان