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الصفدي: الأردن سيظل سندا للفلسطينيين ومؤمنا بحقهم في إقامة دولتهم

منذ 16 ثانية
الصفدي: الأردن سيظل سندا للفلسطينيين ومؤمنا بحقهم في إقامة دولتهم

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن حقوق الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس ستتحقق مهما طال الزمن.
وأوضح الصفدي أن الأردن سيظل ثابتًا في دعمه لقضية فلسطين، مشددًا على أن مصلحة الأردن، كما أكدها الملك عبدالله الثاني، لن تسمح بأن يكون الأردن وطنًا بديلاً.
وأشار الصفدي خلال جلسة النواب الأربعاء، إلى أن الملك عبدالله الثاني وضع العرب أمام مسؤولية مشتركة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مؤكدًا أن الأردن سيظل عنوانًا للصمود والصبر في مواجهة التحديات.
وأضاف الصفدي أن رغم كل أصوات الغدر التي قد تظهر بين الحين والآخر، يبقى الأردن دومًا سندًا للشعب الفلسطيني، وأنه سيظل ملتزمًا بمواقفه الثابتة في دعم الحقوق الفلسطينية.
وأكد الصفدي أن الشعب الأردني ونوابه سيبقون دائمًا خلف القيادة الهاشمية في جبهة واحدة.
كما أشار الصفدي إلى أن الملك عبدالله الثاني تحدث بضمير الشعب الأردني أمام العالم، معبرًا عن موقف المملكة الواضح في دعم القضية الفلسطينية.
وفي ختام تصريحاته، دعا الصفدي النواب وأبناء الشعب الأردني للتوجه إلى مطار ماركا لاستقبال جلالة الملك، في تعبير عن الدعم والولاء للقيادة الهاشمية.


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