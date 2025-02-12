اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بعد القمة العربية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية المصرية عقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي عقب القمة العربية الطارئة المقرّرة في القاهرة في 27 شباط/فبراير.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان صحفي إنّ الاجتماع الوزاري الطارئ هو للتأكيد على ثوابت الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأجرى وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي اتصالات مع عدد من نظرائه في الأردن، والسعودية، وباكستان، وإيران؛ لبحث التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانها من الفلسطينيين إلى دول أخرى.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج ترمب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البَلَدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدعمٍ أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويجري خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.