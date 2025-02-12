بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

منذ 40 ثانية
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الأربعاء، الإصدار السادس للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار.
ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 13 شباط 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق الخميس 13 شباط 2025.
وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعًا وشراء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:26

كوريا الشمالية: اقتراح ترمب السيطرة على غزة تبجح

10:14

العمل: لا إلزام للقطاع الخاص بتخفيض ساعات الدوام في رمضان

10:07

وفاة و 5 إصابات بحوادث دهس وتصادم في عمان وإربد

10:04

وفيات الأربعاء 12-2-2025

09:59

عروب العبادي تكتب : قراءة للقاء سيدنا مع ترامب

09:57

السيوف يكتب: الملك في واشنطن: حين يتكلم الأردن، يصمت العالم!

09:55

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: لقاء الملك وترامب: مواجهة مباشرة بين الثوابت الأردنية والمخططات الأمريكية

09:53

قراءة وتحليل الموقف الأردني في لقاء الملك مع ترامب

09:46

بلاغ من رئيس الوزراء حول ساعات الدوام في المؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان

09:38

الأربعاء: عدم استقرار جوي وأمطار في جميع المناطق

09:30

العشماوي يعتذر عن خطأ في ترجمة تصريحات الملك

09:23

مستبقًا لقاءه بنائب ترمب.. زيلينسكي يعرض تبادل أراض مع روسيا

وفيات
وفيات الأربعاء 12-2-2025وفيات الثلاثاء 11-2-2025وفيات الاثنين 10-2-2025الحاج محمد عبدالله حسن الطراونة (أبو جودت) في ذمة اللهوفيات الأحد 9-2-2025