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وفاة و 5 إصابات بحوادث دهس وتصادم في عمان وإربد

منذ دقيقة واحدة
وفاة و 5 إصابات بحوادث دهس وتصادم في عمان وإربد

وطنا اليوم:تعاملت الكوادر المرورية المختصة وفرق الدفاع المدني، مع عدد من الحوادث خلال فترة الاربع وعشرين ساعة الماضية نتج عنها وفاة و5 إصابات بين البليغة والمتوسطة وأضرار مادية بالمركبات وأثر مروري في المواقع .
وفي التفاصيل ، قال ضابط غرفة إدارة السير المركزية لاذاعة الامن العام الاربعاء، اإن أحد الأشخاص تعرض لحادث دهس في منطقة شمال عمان وتحديدا قرب اشارة التعليم العالي ما أدى الى وفاته، حيث تم إخلاء الجثة الى المستشفى وفتح تحقيق بالحادث.
واضاف أنه نتيجة لاتخاذ المسرب الخاطئ وعدم اتخاذ احتياطات السلامة المرورية، فقد أحد السائقين السيطرة على مركبته ضمن اختصاص اربد واصطدمت بجسم ثابت ما أدى الى انقلاب المركبة واصابة شخصين تم اسعافهما الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وفي منطقة جنوب عمان ، اصيب شخصين نتيجة تعرضهم لحادث دهس ايضا، وكذلك اصيب شخص اخر نتيجة تعرضه لحادث دهس شرق عمان ، وتم اسعافهم جميعا الى المستشفيات لتلقي العلاج .
ودعا السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.


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