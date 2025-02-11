بدء القمة بين الملك والرئيس الأميركي في البيت الأبيض

وطنا اليوم:وصل جلالة الملك عبدالله الثاني،الثلاثاء، إلى البيت الأبيض في واشنطن وذلك للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقدمة مستقبلي جلالة الملك في البيت الأبيض.

ورافق جلالته خلال وصوله البيت الأبيض سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وتصافح الزعيمان والتقطا الصور التذكارية قبل أن يدخلا إلى البيت الأبيض لبدء القمة.