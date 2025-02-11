العمل النيابية: إعفاء العمالة الوافدة في القطاع الزراعي من الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز الكلي

وطنا اليوم – صرّح رئيس لجنة العمل النيابية، النائب معتز أبو رمان بأنه قد تم توافق مع وزير العمل الدكتور خالد البكار، على إعفاء العمالة الوافدة في القطاع الزراعي من الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز الكلي، بحيث يقتصر الاشتراك على تأمين إصابات العمل فقط بنسبة 2%. ( و بمعدل تقريبا ٦ دنانير فقط )

وجاء هذا القرار استجابةً لمطالب المزارعين، حيث تقدم عدد منهم بعريضة إلى لجنة العمل النيابية، طالبوا فيها بالتدخل لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع الزراعي، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهونها ، حيث يبلغ اشتراك الحد الادنى بالضمان الاجتماعي بجميع تأميناته قرابة ٦٠ دينار والذي يعتبر كلفه كبيره على المزارعين إذا طبق بنفس شروطه ..

وأكد أبو رمان حرص لجنة العمل النيابية على دعم القطاع الزراعي، وان اشتراك تأمين إصابات العمل فقط سيوفر حماية تأمينيه للعامل بيئة امنة للعمل مؤكدا حرص اللجنة على توفير بيئة تشريعية توازن بين حماية العمالة ودعم المزارعين، بما يسهم في استدامة الإنتاج الزراعي واستمرارية العمالة اللازمة.