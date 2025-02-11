اتفاق ينهي التصعيد بين نقابة الممرضين ووزارة الصحة

وطنا اليوم:أعلنت نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة الصحة، يقضي بتعليق إجراءات الإضراب الذي كان مزمعًا، وذلك بعد اجتماع عقد مساء أول من أمس بين مجلس النقابة وممثلي الوزارة.

ووفقًا لبيان صادر عن النقابة، فقد تم الاتفاق على عدد من النقاط، أبرزها صرف مستحقات العاملين في المراكز الصحية والمديريات والوزارة، حيث سيتم صرف مبلغ 50 دينارًا اعتبارًا من شهر تموز المقبل وحتى نهاية شهر كانون الأول، على أن يتم صرفها قبل نهاية كل شهر.

وأكد البيان استمرار صرف هذه المستحقات وفق الاتفاقية المبرمة مع الوزارة حتى تاريخ 13 شباط 2025، وذلك ضمن تعليمات الحوافز والفروقات المالية.

وشمل الاتفاق أيضًا صرف مكافأة علاوة بدل التفرغ للكوادر التمريضية العاملة في المستشفيات والمراكز الصحية التي تطبق نظام المناوبات، بحيث يحصل العاملون على 35% من الراتب الأساسي وبدل العلاوة الفنية. ويأتي هذا الإجراء لضمان العدالة في توزيع المكافآت على العاملين الذين لم يستفيدوا سابقًا من هذه المستحقات، وذلك بما يتماشى مع العادة السنوية لتحديث التعليمات. كما تعهدت النقابة بمتابعة أي تعديلات إضافية على تعليمات الحوافز والمكافآت، وذلك من خلال المسارات التشريعية والقانونية المعتمدة، لضمان تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي.

وأكد مجلس النقابة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من 9 شباط 2025، ويأتي هذا الاتفاق بعد مطالبات متكررة من قبل العاملين في القطاع الصحي بتحسين أوضاعهم المالية والمهنية، وسط تأكيدات من النقابة بمواصلة السعي لتحقيق المزيد من المكتسبات لصالح الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات في المملكة.