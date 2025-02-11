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تخفيضات كبيرة في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

منذ 56 ثانية
تخفيضات كبيرة في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عن عروض وتخفيضات تشمل العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية، في فروع المؤسسة المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وتأتي هذه العروض تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لتحقيق الأمن الغذائي وتوازن الأسعار في السوق المحلي.
ودعت المؤسسة جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك( انقر هنا) للاستفادة من العروض والتخفيضات.
وتستمر العروض التي تلبي احتياجات المواطنين حتى مساء يوم الجمعة الموافق 14 شباط 2025 الحالي أو حتى نفاد الكمية.


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